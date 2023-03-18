



ISW: Си Цзиньпин планирует обсудить с Путиным схемы обхода санкций

Во время предстоящей встречи с российским президентом Владимиром Путиным лидер КНР Си Цзиньпин хочет обсудить способы уклонения от международных санкций, введенных в результате войны в Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW.



Аналитики предполагают, что во время визита в Москву 20-22 марта Си Цзиньпин, вероятно, будет говорить о посредничестве Пекина в переговорном урегулировании войны в Украине.



Также во время встречи Путин и Си планируют подписать неуказанные двусторонние документы и обсудить актуальные вопросы всестороннего партнерства России и Китая. Об этом сообщили в Кремле.



“Китайские компании продавали винтовки, запасные части для дронов и оборудования российским организациям, которые могут использоваться в военных целях. По словам западных спецслужб, руководство Китая рассматривает возможность поставки летального оборудования России”, – говорится в публикации.



По мнению экспертов, лидер КНР планирует обсудить с Путиным и официальными лицами России пути обхода экономических ограничений, чтобы поддержать продажу и поставку в Россию китайского оборудования.



Ранее аналитики ISW предположили, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и Си Цзиньпин 1 марта подписали пакет из 16 соглашений, которые могут способствовать обходу российских санкций за счет направления китайских товаров через Беларусь.