ISW: Россияне не в состоянии окружить и захватить Бахмут
Российские войска продолжают совершать наступательные операции вблизи Бахмута. Однако в ближайшее время им не удастся ни окружить, ни захватить город. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).
Аналитики указывают, что 4 марта захватчики провели одну ограниченную атаку и в очередной раз потерпели неудачу.
"Украинские официальные лица повторили, что украинские силы контролируют ситуацию в Бахмуте, но отметили, что обстоятельства становятся все сложнее, и что ЧВК "Вагнер" привлекла свои передовые и подготовленные элементы к штурмовым операциям в этом районе", - говорится в отчете ISW.
Как подчеркивают специалисты, то, что враг постоянно пытается проводить штурмы, вовсе не означает, что ему удастся в ближайшее время окружить Бахмут или тем более захватить город.
В Институте изучения войны также объясняют, что украинские силы в дальнейшем могут удерживать свои позиции в Бахмуте, а если вдруг решат отойти из города, то смогут сделать это контролируемо и точно не попадут в окружение.
"Российские оккупанты несут значительные потери во время продвижения (в районе Бахмута - ред). А оценка украинцев относительно того, что они смогут заставить атаки РФ завершиться вблизи их текущих позиций, сбалансирована с риском потери доступа к основным путям отвода, вероятно, будет управлять решением остаться или отступить", - добавили аналитики.
Ключевые выводы ISW:
- Россияне, возможно, намеревались окружить украинские силы в Бахмуте, но украинское командование просигнализировало, что скорее отступит, чем пойдет на риск окружения.
- Сообщается, что китайское правительство разозлилось на Кремль из-за обнародования переговоров о продаже оружия.
- Глава комитета по обороне государственной думы РФ Андрей Картапалов призвал российские компании покупать собственные системы противовоздушной обороны для защиты от беспилотников.
- По сообщениям, ЧВК "Вагнер" открыла по меньшей мере три новых рекрутинговых центра в российских спортивных клубах в период со 2 по 4 марта, возможно, с целью расширения персональной базы "Вагнер" после утраты возможности вербовать заключенных.
- Российские войска проводили наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.
- Также они продолжили попытки оцепить Бахмут и наземные атаки вдоль линии фронта в Донецкой области.
- Украинские источники продолжают сообщать, что российские войска пытаются создать условия для наступательных операций на юге Украины.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров пытается усилить чеченское влияние в России путем популяризации чеченского спецназа и молодежной политики.
- Российские оккупанты ужесточают правоохранительные меры на захваченных территориях.