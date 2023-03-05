



ISW: Россияне не в состоянии окружить и захватить Бахмут

Российские войска продолжают совершать наступательные операции вблизи Бахмута. Однако в ближайшее время им не удастся ни окружить, ни захватить город. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).



Аналитики указывают, что 4 марта захватчики провели одну ограниченную атаку и в очередной раз потерпели неудачу.



"Украинские официальные лица повторили, что украинские силы контролируют ситуацию в Бахмуте, но отметили, что обстоятельства становятся все сложнее, и что ЧВК "Вагнер" привлекла свои передовые и подготовленные элементы к штурмовым операциям в этом районе", - говорится в отчете ISW.



Как подчеркивают специалисты, то, что враг постоянно пытается проводить штурмы, вовсе не означает, что ему удастся в ближайшее время окружить Бахмут или тем более захватить город.



В Институте изучения войны также объясняют, что украинские силы в дальнейшем могут удерживать свои позиции в Бахмуте, а если вдруг решат отойти из города, то смогут сделать это контролируемо и точно не попадут в окружение.



"Российские оккупанты несут значительные потери во время продвижения (в районе Бахмута - ред). А оценка украинцев относительно того, что они смогут заставить атаки РФ завершиться вблизи их текущих позиций, сбалансирована с риском потери доступа к основным путям отвода, вероятно, будет управлять решением остаться или отступить", - добавили аналитики.



Ключевые выводы ISW:

Россияне, возможно, намеревались окружить украинские силы в Бахмуте, но украинское командование просигнализировало, что скорее отступит, чем пойдет на риск окружения.

Сообщается, что китайское правительство разозлилось на Кремль из-за обнародования переговоров о продаже оружия.

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Российские оккупанты ужесточают правоохранительные меры на захваченных территориях.

Напомним, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что отвода войск из Бахмута нет, происходит контролируемая ротация. Военные оценивают ситуацию в Бахмуте как сложную и напряженную, Силам обороны в город направили подкрепление, а решение его удерживать назвали стратегическим.