



ISW: Россияне начали наступление в Луганской области

Темп российских операций вдоль линии Сватово-Кременная на западе Луганской области в течение последней недели вырос. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).



Аналитики отмечают, что геолокационные кадры боев подтверждают движение россиян к северо-западу от Сватового. Военное командование РФ полностью привлекло части нескольких дивизий в наступательные действия на этом участке линии фронта.



"Подразделения полков 144 и 3 мотострелковой дивизии (20 общевойсковая армия, ЗВО) и полк 90 танковой дивизии (ЦВО), поддержанные частями 76 Воздушно-десантной дивизии и неопределенными подразделениями Южного военного округа ведут наступательные операции вдоль говорится в отчете.

В ISW информируют, что соответствующие факты указывают на то, что российское наступление началось, в то же время, украинские силы не дают врагу получить значительные успехи.



Специалисты объясняют, что оккупанты в Луганской области пытаются перехватить инициативу. Это может привести к их конечной кульминации на линии Сватово-Кременная без достижения целей захвата всей Луганской и Донецкой областей.



"Эта кульминация даст для украинских сил окно возможностей, которое можно будет использовать в собственном контрнаступлении", - добавили в Институте изучения войны.



Ключевые выводы ISW:

Сообщается, что командование так называемой "народной милиции "ДНР" взяло под контроль российский артиллерийский батальон, вероятно, для поддержки усилий, направленных на усиление деградированных сил "ДНР" перед наступлением России.

Сообщение о подчинении российских мобилизованных военнослужащих формированием "ДНР" может также свидетельствовать о том, что российское военное командование, возможно, продолжает усилия по интеграции специальных формирований "ДНР" и "ЛНР" в состав вооруженных сил РФ, но, вероятно, столкнется со значительными трудностями.

Российские чиновники продолжают предлагать меры по подготовке российской военной промышленности к затяжной войне в Украине, а также, вероятно, создают новые условия для уклонения от санкций.

Войска РФ продолжили наступательные действия северо-западнее Сватово и активизировали наступательные операции вблизи Кременной.

Оккупанты провели ограниченные наземные атаки в районе Авдеевки-Донецкая и на западе Донецкой области.

По сообщениям, российские и украинские войска продолжают мелкомасштабные перестрелки и разведывательную деятельность в дельте Днепра и на Кинбурнской косе.

Сообщается, что ЧВК "Вагнер" прибегает к более принудительной тактике в своей кампании по вербовке заключенных, возможно, в ответ на снижение эффективности этой кампании.

Отметим, "максимальное обострение" наблюдается на Кременском направлении. В то же время в Запорожской области россияне вынуждены строить защитные сооружения.