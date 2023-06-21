



ISW: россиян готовят к результатам контрнаступления ВСУ, чтобы избежать паники

Министерство обороны РФ начало готовить россиян к результатам наступления ВСУ, научившись на прошлых ошибках.



К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны.



По данным ISW, Сергей Шойгу извлек урок из ошибок в публичном пространстве во время прошлогоднего контрнаступления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, которое вызвало панику в РФ.



В частности, 20 июня на Коллегии МО РФ он обсудил продолжающиеся операции украинцев на западе Донецкой и Запорожской областей. Он вновь заявил, что контрнаступление началось 4 июня, хотя и отрицал, что ВСУ добились успехов.



По мнению аналитиков, такая публичность Шойгу в этом отношении является следствием неспособности МО Рф подготовить единый ответ на прошлые контрнаступления украинцев.

