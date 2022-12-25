



ISW: Россия создает условия для изъятия у олигархов ресурсов на войну

Российские силовики могут создавать информационные условия для оправдания национализации ресурсов олигархов для финансирования военных действий, считают аналитики Института изучения войны (ISW).



Сообщается, что основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин присутствовал на похоронах умершего наемника в Санкт-Петербурге 24 декабря, где он заявил, что России необходимо конфисковать роскошные вещи и жилье у элит, которые игнорируют или не поддерживают войну из-за страха потерять привилегированный образ жизни.



Пригожин добавил, что эти богатые люди поддерживают концепцию, согласно которой "западные кураторы" доминируют в России и сравнил сегодняшнюю олигархию с Россией 1990-х годов.



По мнению аналитиков, Пригожин разжег скандал в связи с похоронами наемника, чтобы продвинуть свои политические цели, такие как легализация "Вагнера".



Президент РФ Владимир Путин также косвенно "атаковал" российских олигархов. Путин заявил, что, хотя подавляющее большинство российских бизнесменов являются патриотами, есть и те, кто не разделяет его настроений.



В ISW также напомнили, что Путин уже "национализировал" крупный бизнес в начале 2000-х, чтобы укрепить свою авторитарную клептократию.