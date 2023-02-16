



ISW: Россия потеряла способность вести механизированную войну

Неспособность РФ восстановить подбитую механизированную технику в краткосрочной перспективе существенно ограничивает возможности оккупантов в маневровой войне. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).



Как указывают аналитики, россияне за год полномасштабного вторжения потеряли около 50% танков Т-72Б и Т-72Б3М, а также большое количество Т-80.

В отчете ISW также приводится оценка главы министерства обороны Великобритании Бена Уоллеса, согласно которой две трети российских танков уничтожены или непригодны.



"Своевременное предоставление Западом танков и бронетехники Украине разрушит способность РФ вести механизированную войну. Однако Москва пытается возобновить свое оборонное производство в ближайшей перспективе", - отметили специалисты.



В Институте изучения войны подчеркнули, что Киев продолжает иметь окно возможностей для начала широкомасштабных контрнаступлений в течение нескольких месяцев.



Однако способность сделать это в значительной степени зависит от скорости и масштаба, с которыми Запад предоставит необходимую технику, в частности танки и бронетехнику.



Ключевые выводы ISW: