



ISW: Россия "официально" захватила Запорожскую атомную электростанцию

Оккупационные власти начали интеграцию Запорожской атомной электростанции в юрисдикцию российского оператора АЭС "Росэнергооатом". МАГАТЭ должно отреагировать на "официальный" захват станции. Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW).



Государственная инспекция ядерного регулирования Украины заявила, что российские силы построили неизвестное сооружение на одном из семи хранилищ отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС в нарушение норм ядерной безопасности.



Международное агентство по атомной энергии не выступило с заявлением, осуждающим официально объявленный незаконный захват Россией эксплуатации ЗАЭС.



Россия, вероятно, потребует официального признания МАГАТЭ российского контроля над ЗАЭС и тем самым фактическое признание аннексии Россией оккупированной украинской территории, отмечают аналитики.



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