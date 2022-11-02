



ISW: Россия не сможет противостоять партизанскому сопротивлению

Эффективные партизанские атаки Украины отвлекают Кремль от выполнения задач на фронте по обеспечению безопасности тыловых районов. Об этом сообщает сообщил Институт изучения войны (ISW).



По данным аналитиков, партизаны ухудшают способность России защищаться от постоянных украинских контрнаступлений, не говоря уже о проведении собственных наступательных операций.



Плохая российская оперативная согласованность сделала возможным украинские партизанские нападения, а растущий дефицит живой силы в России, вероятно, ухудшает способность российских войск эффективно защищать российские тыловые районы.



Также Кремль до сих пор не смог эффективно противостоять украинскому организованному партизанскому движению и вряд ли сможет это сделать, делают вывод аналитики.



По состоянию на 1 ноября, российские войска оккупировали примерно 85 300 квадратных километров материковой части территории Украины, за исключением Крыма. Недостаток российской живой силы препятствует усилиям по обеспечению безопасности этой территории.



Ключевые выводы аналитиков ISW



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Напомним, по данным британской разведки, России будет сложно защитить железнодорожную сеть, которая используется для переброски войск в Украину. Партизанские группы продолжат диверсии.