



ISW: Россия не смогла “рассорить” Украину и Польшу

Российские атаки украинской портовой и зерновой инфраструктуры – часть кампании, направленной на ухудшение отношений Украины с ее западными соседями, в частности, с Польшей, но эти попытки потерпели неудачу. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW) за пятницу, 22 сентября.



"Российские попытки усилить разногласия между Украиной и ее центральноевропейскими партнерами, похоже, потерпели неудачу, поскольку 22 сентября премьер-министр Польши Анджей Дуда подтвердил прочность польско-украинских отношений", — говорится в сводке.



Отмечается также, что Дуда заявил, что потенциальный конфликт между двумя странами по поводу экспорта украинского зерна европейскими сухопутными путями не "существенно влияет" на отношения двух стран.