



ISW: Россия намерена воспользоваться ситуацией в Израиле

Россия воспользуется террористической атакой ХАМАСа на Израиль для продвижения пропаганды, целью которой является уменьшение поддержки со стороны Запада Украине.



Такую версию озвучили в американском Институте изучения войны.



Аналитики отметили, что РФ уже обвинила западные страны в пренебрежении Ближним Востоком в пользу поддержки Украины. В Кремле сказали, что в скором времени международное сообщество и вовсе прекратит обращать внимание на страну.



Так, например, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев упрекнул США в том, будто те не занимались конфликтом между Израилем и палестинцами, а "должны были" обратить внимание именно на это вместо того, чтобы "вмешиваться в дела России". С аналогичными обвинениями выступили в российским МИДе.



По словам аналитиков, пропагандисты РФ уже тоже заявили, что Россия выигрывает от конфликта в Израиле, так как остальной мир отвлекается от ситуации в Украине.