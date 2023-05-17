



ISW: Россия и Иран укрепляют двустороннее военно-экономическое сотрудничество

Посол Ирана в РФ Казем Джалали объявил о подписании между странами соглашения о строительстве железнодорожной линии Решт-Астара. Об этом сообщается в отчете ISW.



Сообщается, что это соглашение ускорит завершение иранского проекта коридора Север-Юг, достроив 162-километровый участок между иранскими городами Решт и Астара и таким образом создав прямое сообщение между Санкт-Петербургом и Персидским заливом. Завершение строительства этого сектора было давней целью Ирана. И Россия, и Иран предпринимают дополнительные шаги для дальнейшего развития двустороннего военного сотрудничества. Так, РФ стремится закупить дополнительные беспилотники в Иране после того, как использовала большую часть из БПЛА, закупленных с августа 2022 года, для атак на украинскую инфраструктуру.



Иранские СМИ также сообщили, что на следующей неделе Иран получит первую партию российских многоцелевых истребителей Су-35. Эксперты ISW отмечают, что Москва, скорее всего, продолжит реализацию взаимовыгодных военно-экономических программ, чтобы обеспечить постоянную материальную поддержку Ираном вторжения РФ в Украину.



Ключевые выводы ISW:

Войска РФ, вероятно, усилили свои тактические наступательные действия в районе Бахмута.

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин попытался преуменьшить информацию о своем сотрудничестве с украинской разведкой.

ФСБ предложила проект нормативного акта, который позволит сотрудникам проводить обыски без постановления суда.

Представители РФ закрыли еще одну украинскую евангельскую христианскую церковь в Мариуполе, вероятно, в рамках систематической кампании религиозных преследований на оккупированных территориях.

Российские силы перебрасывают дополнительные силы и технику из Беларуси для усиления своих позиций в Луганской области.

Войска РФ продолжали безуспешные наступательные действия на рубеже Купянск – Сватово – Кременная.

По состоянию на 16 мая российские войска добились незначительных успехов в Бахмуте и продолжали ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка – Донецк.

Ранее в США заявили, что Россия и Иран значительно расширили свое оборонное сотрудничество.