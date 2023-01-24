



ISW: Россия готовится к наступлению в ближайшие месяцы

Российские войска готовятся к наступлению весной или в начале лета 2023 года. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).



Как указывают аналитики, представитель ГУР Вадим Скибицкий 20 января отметил, что ближайшие месяцы станут решающими.



Разведчик проинформировал о том, что были зафиксированы признаки перегруппировки сил РФ для подготовки "большого наступления" в Донецкой и Луганской областях, а также предположил, что захватчики вряд ли будут атаковать из Беларуси или юга.



"Ранее ISW оценивал, что российские войска, возможно, готовятся к решающим усилиям (наступательному или оборонительному характеру) в Луганской области, и наблюдал передислокацию подразделений, таких как ВДВ, на направление Сватово-Кременная после побега России из Херсонской области", - говорится в отчете.



Специалисты добавляют, что оценки Скибицкого подчеркивают постоянную потребность Киева в поддержке западных партнеров, чтобы гарантировать, что Вооруженные силы Украины не лишатся инициативы и отразят новое наступление РФ.



Ключевые выводы Института изучения войны:

Чрезмерная зависимость ЧВК "Вагнер" от вербовки из исправительных колоний все больше влияет на ее боеспособность.

Россия продолжает углублять военные и экономические отношения с Ираном, пытаясь участвовать во взаимовыгодном уклонении от санкций.

Российские войска продолжали ограниченные контратаки с целью восстановления утраченных позиций на линии Сватово-Кременная.

Украинские войска нанесли удары по районам концентрации россиян в оккупированной Луганской области.

Российские войска продолжали наземные обстрелы вокруг Бахмута и в западных окрестностях Донецка.

Вероятно, российские войска за последние 72 часа провели неудачную наступательную операцию в Запорожской области.

Российские войска не достигли никаких подтвержденных территориальных достижений в Запорожской области. Однако оккупанты проталкивают заявления о тактических успехах, чтобы создать положительные нарративы и отвлечь россиян от отсутствия обещанного прогресса в Бахмуте.

Усилия Кремля по профессионализации вооруженных сил продолжают вызывать критику в РФ.

Оккупанты продолжают усилия по интеграции захваченных территорий в российскую социальную, административную и политическую системы.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ видят, какие силы накапливает Россия и готовы дать отпор врагу.