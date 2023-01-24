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ISW: Россия готовится к наступлению в ближайшие месяцы
24.01.2023 07:46 Раиса Вовк

ISW: Россия готовится к наступлению в ближайшие месяцы

Российские войска готовятся к наступлению весной или в начале лета 2023 года. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Как указывают аналитики, представитель ГУР Вадим Скибицкий 20 января отметил, что ближайшие месяцы станут решающими.

Разведчик проинформировал о том, что были зафиксированы признаки перегруппировки сил РФ для подготовки "большого наступления" в Донецкой и Луганской областях, а также предположил, что захватчики вряд ли будут атаковать из Беларуси или юга.

"Ранее ISW оценивал, что российские войска, возможно, готовятся к решающим усилиям (наступательному или оборонительному характеру) в Луганской области, и наблюдал передислокацию подразделений, таких как ВДВ, на направление Сватово-Кременная после побега России из Херсонской области", - говорится в отчете.

Специалисты добавляют, что оценки Скибицкого подчеркивают постоянную потребность Киева в поддержке западных партнеров, чтобы гарантировать, что Вооруженные силы Украины не лишатся инициативы и отразят новое наступление РФ.

Ключевые выводы Института изучения войны:

  • Чрезмерная зависимость ЧВК "Вагнер" от вербовки из исправительных колоний все больше влияет на ее боеспособность.
  • Россия продолжает углублять военные и экономические отношения с Ираном, пытаясь участвовать во взаимовыгодном уклонении от санкций.
  • Российские войска продолжали ограниченные контратаки с целью восстановления утраченных позиций на линии Сватово-Кременная.
  • Украинские войска нанесли удары по районам концентрации россиян в оккупированной Луганской области.
  • Российские войска продолжали наземные обстрелы вокруг Бахмута и в западных окрестностях Донецка.
  • Вероятно, российские войска за последние 72 часа провели неудачную наступательную операцию в Запорожской области.
  • Российские войска не достигли никаких подтвержденных территориальных достижений в Запорожской области. Однако оккупанты проталкивают заявления о тактических успехах, чтобы создать положительные нарративы и отвлечь россиян от отсутствия обещанного прогресса в Бахмуте.
  • Усилия Кремля по профессионализации вооруженных сил продолжают вызывать критику в РФ.
  • Оккупанты продолжают усилия по интеграции захваченных территорий в российскую социальную, административную и политическую системы.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ видят, какие силы накапливает Россия и готовы дать отпор врагу.

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