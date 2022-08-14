



ISW: Россия готовится к долгой войне

Россия намерена увеличить расходы на ВПК на 700 млрд рублей. Недавний визит Шойгу на "Уралвагонзавод"по производству танков Т-72 также свидетельствует о том, что военное производство будут раскручивать по максимуму.



ГУР в свою очередь утверждало, что этот завод столкнулся с финансовыми сложностями из-за введенных странами Запада санкций и не выполнил своих обязательств по производству техники перед государством.



Попытка мобилизовать производство вооружения, по мнению ISW, может свидетельствовать о подготовке РФ к длительной войне против Украины.



Исследователи упомянули, что Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало об инициированной Кремлем так называемой производственной мобилизации предприятий в сфере обороны в начале августа.