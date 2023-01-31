



ISW: Россия активно готовится к новому наступлению в Украине

Россия создает условия для начала наступательных усилий в ближайшие месяцы, вероятно, в Луганской области. Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW).



Аналитики привели заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга от 30 января о том, что нет никаких признаков того, что Москва готовится к мирным переговорам, и что все указывает на противоположное.



В отчете отмечается, что, по его словам, Россия может мобилизовать до 200 тысяч военнослужащих и продолжает закупать оружие и боеприпасы за счет увеличения внутреннего производства и партнерства с авторитарными государствами, такими как Иран и Северная Корея.



Специалисты также напомнили слова председателя Совета резервистов Вооруженных сил Украины Ивана Тимочка, который проинформировал, что оккупанты усиливают свою группировку на Донбассе в рамках ожидаемого наступления.



"Заявления Столтенберга и Тимочка подтверждают предварительный прогноз ISW о том, что российские войска создают условия для начала наступления, вероятно, в Луганской области в ближайшие месяцы", - подчеркнули в Институте изучения войны.



Кроме того, как утверждают аналитики, российские военные блоггеры продолжили говорить, что создаются условия для наступления РФ, и Москва задействовала "еще не все резервы".



Ключевые выводы ISW:

Иранские государственные СМИ сообщили, что 29 января Иран и Россия установили прямые финансовые каналы связи между иранскими банками и более 800 российскими банками.

Российские войска продолжали наземные атаки с целью восстановления утраченных позиций к западу от Кременной, в то время как украинские войска проводили контрнаступательные операции северо-западнее Сватово.

Украинские войска продолжали наносить удары по скоплениям российских войск в тыловых районах Луганской области.

Россияне продолжали наземные атаки по всей линии фронта в Донецкой области.

Захватчики не проводили никаких подтвержденных наземных атак в Запорожской области.

Оккупанты продолжают преследовать крымских татар, пытаясь связать антироссийские настроения с экстремистской или террористической деятельностью.

Напомним, что на днях в Германию прибыла первая группа украинских военнослужащих, которые пройдут обучение на боевых машинах пехоты Marder.