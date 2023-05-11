



ISW: Российские войска истощены постоянными штурмами Бахмута

Войска РФ имеют проблемы с боеспособностью и истощены постоянными штурмами Бахмута, что, судя по всему, значительно ограничивает способность оккупантов в этом районе защищаться от локальных контратак Сил обороны Украины. Об этом заявляют аналитики Института изучения войны (ISW).



Эксперты указывают на данные кадров с геолокацией, опубликованные 9 и 10 мая, на которых видно, что военные ВСУ могли провести успешные ограниченные контратаки к северу от Хромово (непосредственно к западу от Бахмута) и к северо-западу от Белой Горы (14 км к юго-западу от Бахмута) и незначительно продвинулись в этих районах.



Как заявили украинские источники 9 мая, ВСУ уничтожили вражеские 6-ю и 8-ю роты 72-й мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса РФ под Бахмутом и продвинулись на 2,6 км вдоль 3-километровой линии фронта в районе.



При этом в ISW не наблюдали визуального подтверждения этих сообщений о более широких достижениях Сил обороны Украины, говорится в материале.



Известный российский "военкор" заявил 10 мая, что ВСУ пытались продвинуться дальше в зоне ответственности 4-й мотострелковой бригады "ЛНРовцев" в районе Бахмута после контратак украинских войск 9 мая, и что российские ЧВКшники предотвратили прорыв сил ВСУ.



В Минобороны РФ заявили, что их ВДВ сдерживают действия украинских сил на флангах вокруг Бахмута.



Ранее эксперты ISW оценивали, что сообщения об украинских контратаках по всей Донецкой области, по-видимому, являются частью продолжающейся схемы локальных и ограниченных контратак, говорится в отчете.



Аналитики считают, что повсеместные проблемы с боеспособностью РФ, усугубляемые продолжающимися изнурительными атаками в районе Бахмута, вероятно, значительно ограничивают способность захватчиков в этом районе защищаться от локальных украинских контратак.



Также эксперты отметили, что 72-я отдельная мотострелковая бригада ВС РФ сама по себе является "символом многих эндемичных проблем формирования сил, с которыми постоянно сталкиваются российские военные".



В публикации напоминается, что эта 72-я российская бригада, что формировалась в основном из добровольцев прошлым августом в Оренбургской области (РФ) в составе 3-го армейского корпуса, осенью 2022 года сильно пострадала в Харьковской области во время контрнаступления ВСУ.



Украинские СМИ предположили, что уцелевшие части 72-й отдельной мотострелковой бригады могли быть передислоцированы в Николаевскую область после контрнаступления Харьковской области, где они когда-то понесли потери во время южного контрнаступления ВСУ в октябре 2022 года.



В ISW допускают, что некоторые части 72-й бригады РФ были недавно переброшены в район Бахмута.



"Очевидное привлечение российским военным командованием элементов соединения, которое потерпело два поражения подряд, на Бахмутском направлении наряду с уже истощенными элементами "вагнеровцев", вероятно, дает украинским силам возможность использовать ограниченные контратаки", - идет речь в отчете.



Ключевые выводы