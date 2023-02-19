



ISW: Российские СМИ призывают наносить удары для отключений украинских АЭС

Российские новостные каналы призывают власть наносить удары по электрической инфраструктуре, чтобы заставить Украину провести аварийное отключение своих АЭС. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).



В частности, российский новостной канал "Ридовка" заявил своей аудитории, насчитывающей почти 1,7 миллиона подписчиков, что российским силам необходимо уделить первоочередное внимание выводу из эксплуатации внешней электрической инфраструктуры АЭС в надежде, что это приведет к аварийному отключению АЭС в Украине.



Речь идет не о прямых ударах по АЭС, а по отдельным подстанциям, которые отключали бы электроснабжение, необходимое для безопасной работы станций, тем самым вынуждая украинскую власть чиновников останавливать станции. Это очень затруднило бы их перезапуск и принесло бы ущерб во много раз больший, чем последние несколько массированных ракетных ударов по Украине.



У ISW нет дополнительных доказательств того, что Россия преследует данный курс действий, но и не исключает, что Кремль может предпринять действия с намерением вызвать аварийную остановку украинских АЭС.