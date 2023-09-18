



ISW: Путину без Кадырова будет трудно обеспечить стабильность в Чечне

Длительная обеспокоенность по поводу здоровья главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в российском информационном пространстве подчеркивает зависимость президента РФ Владимира Путина в вопросе сохранения стабильности в регионе. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).



По мнению экспертов, дестабилизация правления Кадырова в Чечне станет серьёзным ударом по режиму Путина, отчасти из-за того, насколько важным для ранней популярности Путина в России было установление стабильности в Чечне посредством жестокой и кровавой войны.



Аналитики отмечают, что Путину без Кадырова, вероятно, будет трудно обеспечить стабильность в Чечне. Официальным лицам в РФ стоит быть обеспокоенными тем, что информация о болезни Кадырова может повлиять на долгосрочную стабильность контроля властей РФ над Чечней.



Ключевые выводы ISW: