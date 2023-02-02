



ISW: Путин создает условия для эскалации в северо-восточных районах Украины

Президент России Владимир Путин создает условия для дальнейших российских рейдов через границу в северо-восточные районы Украины, чтобы продолжить информационные операции и прижать украинские силы к северным приграничным районам. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).



Путин провел совещание 1 февраля, чтобы обсудить восстановление жилой инфраструктуры в оккупированном Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях после обстрелов. Он заявил, что прекратить обстрелы должно Минобороны РФ.



"Внимание Путина к опасности украинских обстрелов приграничных районов, вероятно, служит двум целям. Он продвигает информационную операцию, направленную на то, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную угрозу для российских граждан, чтобы заручиться внутренней поддержкой затяжной войны", - пишут аналитики.



Путин также может создать условия для эскалации трансграничных рейдов, чтобы отвлечь и рассредоточить украинские силы от критических направлений наступления, зажав их в северо-восточных приграничных районах.



"ISW по-прежнему считает, что российское вторжение из Беларуси крайне маловероятно, а продолжающаяся информационная операция по прижатию украинских войск к границе Беларуси, похоже, дает сбои, поскольку украинские официальные лица все чаще считают маловероятной угрозу вторжения", - отмечают эксперты.



По их мнению, угроза трансграничных рейдов из Белгородской, Брянской и Курской областей на север и северо-восток Украины, вероятно, является попыткой вынудить Украину перебросить в эти районы ограниченные подразделения для защиты от таких нападений, тем самым рассредоточив украинские войска до определенного предела перед российской наступательной операцией в ближайшие месяцы.



Ключевые выводы аналитиков ISW

Украинские официальные лица продолжают предупреждать о планах России провести решительную наступательную операцию на Донбассе в феврале или марте.

Российские войска продолжали наземные атаки к северо-востоку и юго-западу от Бахмута.

Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки, чтобы восстановить утраченные позиции на линии Сватово-Кременная 1 февраля.

Российские силы продолжают безуспешно проводить операции по разрушению островов в дельте реки Днепр в Херсонской области, пытаясь не допустить проникновения украинских сил на острова.

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Напомним, вчера стало известно, что российская армия перебросила в Беларусь свои новые подразделения для подготовки. При этом некоторые военные, прошедшие учения в РБ, уже вернулись в РФ, откуда будут переведены на оккупированные территории Украины.