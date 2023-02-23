



ISW: Путин снова заговорил об "исторических границах" России

Президент России Владимир Путин возродил свой империалистический нарратив о том, что он сражается за "исторические границы", что может угрожать бывшим советским странам, в том числе Молдове. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).



Путин произнес четырехминутную речь на митинге 22 февраля в Москве, заявив, что в настоящее время "идет битва за исторические рубежи России".



Он назвал прилегающие к России территории "российской исторической землей", когда объявил о полномасштабном вторжении России в Украину в 2022 году.

Путин не делал других заметных замечаний о ходе войны и не обсуждал конкретные задачи на фронте.



"Понятие "исторические границы" России может быть использовано для оправдания агрессии практически против любого из соседей России, а также Молдовы и государств Центральной Азии, не имеющих общей границы с Россией, поскольку все они содержат территории, которые раньше были либо в Советском Союзе, либо в Российской империи", - пишут аналитики.



Эксперты отмечают, что речь Путина также последовала за отменой указа о позиции России в отношении территориальной целостности Молдовы.

Путин отозвал свои приказы МИД России от 2012 года о твердом соблюдении принципов Устава Организации Объединенных Наций, которые требуют развития дружественных отношений между государствами на основе равенства, уважения их суверенитета и территориальной целостности.



"Отмена указа 2012 года не означает, что Путин намерен атаковать Молдову - для этого у него нет военного потенциала, - хотя это указывает на эскалацию его усилий по подрыву Молдовы", - считают аналитики.



Ключевые выводы аналитиков ISW