



ISW: Путин скрывает катастрофические потери армии под Угледаром

Президент России Владимир Путин продолжает публично поддерживать Министерство обороны России, поскольку его войска продолжают нести катастрофические потери в районе Угледара Донецкой области. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).



По их словам, в программе государственного телеканала Путин намеренно похвалил Тихоокеанский и Северный флот на фоне широко опубликованных и значительных потерь механизированных частей 155-й бригады морской пехоты при штурме Угледара.



Минобороны России хранило молчание относительно потерь России в Угледаре, а комментарий Путина следует за заявлением министра обороны России Сергея Шойгу от 7 февраля о том, что российские войска успешно развивают наступление.



"Путин, вероятно, намеренно удваивает крайне оптимистичное описание Угледарской линии фронта, данное Минобороны России, чтобы поддержать версию о неизбежном и масштабном крупном российском наступлении в Донецкой области", - пишут эксперты.



Путин также, вероятно, воздерживается от поддержки критически настроенных блогеров, которые все чаще обвиняли Минобороны России и военное командование в том, что они не научились на своих предыдущих ошибках при проведении механизированных атак.



Комментарий Путина, однако, может также свидетельствовать о намерении усилить наступление на Угледар более мобилизованными силами или за счет повторного ввода в этот район оставшихся частей Северного флота.



Аналитики считаю, что использование российскими вооруженными силами мобилизованного персонала в качестве замены поврежденных в боях военных вряд ли создаст достаточные наступательные возможности для крупномасштабного и быстрого механизированного наступления.



Бригада, которая участвовала в штурме города, на 80-90% укомплектована мобилизованными, поскольку российское военное командование постоянно пополняет российские части мобилизованными военнослужащими.



"То, что Россия продолжает полагаться на мобилизованных людей, которые не могли выполнять боевые задачи, такие как идентификация и обнаружение минных полей или не знали, что делать, наткнувшись на них во время штурма, указывает на то, что эти мобилизованные элементы не имеют необходимого боевого опыта, необходимого для постановки успешное механизированное наступление", - говорится в отчете.



При этом эксперты отмечаю, что Россия может перебросить дополнительные мобилизованные подразделения, способные вести надежные оборонительные операции или наступательные операции на истощение на линии фронта в Угледаре.



Ключевые выводы аналитиков ISW

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