



ISW: Путин решил развивать собственную индустрию беспилотников

Президент России Владимир Путин поручил развивать индустрию дронов в России, что указывает на усилия Кремля по постепенной мобилизации оборонно-промышленного комплекса, сообщает Институт изучения войны ISW в свежем отчете.



"28 апреля российский диктатор посетил предприятие по производству дронов в индустриальном парке "Руднево" в Москве. Затем принял участие в совещании, на котором отметил важность развития отечественного производства дронов в России", – говорится в сообщении.



Путин назвал развитие сферы беспилотников "технологическим суверенитетом" и поручил чиновникам увеличить способность разрабатывать и производить компоненты для беспилотников самостоятельно. Вероятно, зависимость от Ирана и других сторон в отношении военных беспилотников беспокоит РФ.



"Кремль хочет избежать более широкой экономической мобилизации, которая вызовет дальнейшие внутренние экономические потрясения и соответствующее недовольство. Объявленный Путиным план по увеличению производства беспилотников до 2030 года указывает на то, что Кремль продолжает постепенную мобилизацию определенных частей российского ОПК, вместо полного перехода на "военные рельсы", – отмечают аналитики.