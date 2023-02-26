



ISW: Путин не готов идти не компромиссы, а Лукашенко "подыгрывает"

Президент России Владимир Путин не демонстрирует готовности к компромиссу в отношении Украины.



К такому выводу пришли в американском Институте изучения войны.



По данным ISW, в то же время, Александр Лукашенко намерен посетить Китай с 28 февраля по 2 марта и встретиться с главой КНР Си Цзиньпином для подписания соглашений о торговле, инвестициях, масштабных совместных проектах и других вопросах.



"Александр Лукашенко планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы, возможно, помочь России и Китаю в уклонении от санкций на фоне сообщений о том, что Пекин всерьез рассматривает возможность отправки Москве летальной помощи", - считают аналитики.



По их словам, Китай может попытаться использовать соглашения с Беларусью для сокрытия нарушение санкций. По словам аналитиков, Лукашенко ложно заявил, что открытие приднестровского фронта будет в интересах Запада.



"Заявления Лукашенко подтверждают более широкую информационную операцию Кремля, которая рисует Россию как воюющую с Западом, а не с Украиной", - считают аналитики.

