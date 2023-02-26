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ISW: Путин не готов идти не компромиссы, а Лукашенко "подыгрывает"
26.02.2023 08:27 Алина Груднева

ISW: Путин не готов идти не компромиссы, а Лукашенко "подыгрывает"

Президент России Владимир Путин не демонстрирует готовности к компромиссу в отношении Украины.

К такому выводу пришли в американском Институте изучения войны.

По данным ISW, в то же время, Александр Лукашенко намерен посетить Китай с 28 февраля по 2 марта и встретиться с главой КНР Си Цзиньпином для подписания соглашений о торговле, инвестициях, масштабных совместных проектах и других вопросах.

"Александр Лукашенко планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы, возможно, помочь России и Китаю в уклонении от санкций на фоне сообщений о том, что Пекин всерьез рассматривает возможность отправки Москве летальной помощи", - считают аналитики.

По их словам, Китай может попытаться использовать соглашения с Беларусью для сокрытия нарушение санкций. По словам аналитиков, Лукашенко ложно заявил, что открытие приднестровского фронта будет в интересах Запада.

"Заявления Лукашенко подтверждают более широкую информационную операцию Кремля, которая рисует Россию как воюющую с Западом, а не с Украиной", - считают аналитики.
 

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