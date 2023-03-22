



ISW: Путин не добился желаемого партнерства с Си – хочет использовать Совбез ООН

Президенту РФ Владимиру Путину на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином не удалось добиться желаемого партнерства. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW). В дальнейшем российский лидер будет делать попытки использовать Совбез ООН как базу для проекции власти.



Итак, президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве не смог обеспечить более плотное двустороннее партнерство с Китаем, на которое он мог надеяться, говорится в отчете ISW.



Аналитики обратили внимание на совместное заявление КНР и РФ "об углублении всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества, вступлении в новую эру", которое подписали Путин и Си 21 марта. В нем излагаются различные двусторонние намерения и подтверждается приверженность стран к государственному суверенитету и территориальной целостности друг друга, среди прочих дипломатических обещаний.



Однако обязательства, взятые на себя Си и Путиным, были заметно однобокими, что указывает на то, что лидер КНР соглашается на более сдержанный вариант российско-китайских отношений, чем, вероятно, желает Путин, продолжают считать аналитики ISW.



Си похвалил Путина, подтвердил приверженность Китая России в Совбезе ООН и усилил позицию КНР относительно "политического урегулирования" войны в Украине, при этом он не пошел дальше таких заявлений.



"Путин, напротив, объявил о ряде мер, свидетельствующих о сохраняющейся ориентации России на Китай и зависимости от него в энергетическом и экономическом секторах, которые кажутся очень односторонними по сравнению с относительно умеренными обязательствами Си", – обращают внимание эксперты.



Председатель КНР также не сигнализировал о намерении оказать поддержку войне РФ против Украины, кроме расплывчатых дипломатических заверений, что, вероятно, является шагом назад по сравнению с тем, что Путин надеялся добиться в ходе переговоров, говорится в публикации.



В ISW пишут, что Путину, вероятно, не удалось заручиться именно тем партнерством, в котором он нуждается, и которого желает. А Си, скорее всего, покинет Москву, заручившись "более односторонними гарантиями", чем предполагал Путин.



При этом глава Кремля заявил о том, что у РФ и Китая состоялся "весьма содержательный и откровенный обмен мнениями" о перспективах дальнейшего развития российско-китайских отношений.



"Такой риторике явно не хватает формулировки, обычно используемой в дипломатических выступлениях, чтобы показать, что обе стороны пришли к окончательным и существенным соглашениям", – отмечают в ISW.



И еще один важный момент, на который среди прочих обратили внимание аналитики ISW.



В апреле РФ готовится перенять председательство в Совете Безопасности ООН, и президент Путин намерен использовать это для легализации агрессии РФ.



Так, во время пресс-конференции с президентом Китая Си Цзиньпином 21 марта Путин сделал ряд заметных заявлений, в которых выразил приверженность России ООН, уставу ООН и Совету Безопасности организации объединенных наций. Это свидетельствует о том, что Россия продолжает использовать свою позицию в СБ ООН в качестве базы для проекции власти, отмечают аналитики.



По мнению экспертов, российский диктатор устанавливает информационные условия для демонстрации предполагаемой приверженности России Совбезу, чтобы продолжать использовать оружие и право вето РФ в ООН в ближайшие месяцы.