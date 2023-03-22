ISW: Путин не добился желаемого партнерства с Си – хочет использовать Совбез ООН
Президенту РФ Владимиру Путину на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином не удалось добиться желаемого партнерства. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW). В дальнейшем российский лидер будет делать попытки использовать Совбез ООН как базу для проекции власти.
Итак, президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве не смог обеспечить более плотное двустороннее партнерство с Китаем, на которое он мог надеяться, говорится в отчете ISW.
Аналитики обратили внимание на совместное заявление КНР и РФ "об углублении всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества, вступлении в новую эру", которое подписали Путин и Си 21 марта. В нем излагаются различные двусторонние намерения и подтверждается приверженность стран к государственному суверенитету и территориальной целостности друг друга, среди прочих дипломатических обещаний.
Однако обязательства, взятые на себя Си и Путиным, были заметно однобокими, что указывает на то, что лидер КНР соглашается на более сдержанный вариант российско-китайских отношений, чем, вероятно, желает Путин, продолжают считать аналитики ISW.
Си похвалил Путина, подтвердил приверженность Китая России в Совбезе ООН и усилил позицию КНР относительно "политического урегулирования" войны в Украине, при этом он не пошел дальше таких заявлений.
"Путин, напротив, объявил о ряде мер, свидетельствующих о сохраняющейся ориентации России на Китай и зависимости от него в энергетическом и экономическом секторах, которые кажутся очень односторонними по сравнению с относительно умеренными обязательствами Си", – обращают внимание эксперты.
Председатель КНР также не сигнализировал о намерении оказать поддержку войне РФ против Украины, кроме расплывчатых дипломатических заверений, что, вероятно, является шагом назад по сравнению с тем, что Путин надеялся добиться в ходе переговоров, говорится в публикации.
В ISW пишут, что Путину, вероятно, не удалось заручиться именно тем партнерством, в котором он нуждается, и которого желает. А Си, скорее всего, покинет Москву, заручившись "более односторонними гарантиями", чем предполагал Путин.
При этом глава Кремля заявил о том, что у РФ и Китая состоялся "весьма содержательный и откровенный обмен мнениями" о перспективах дальнейшего развития российско-китайских отношений.
"Такой риторике явно не хватает формулировки, обычно используемой в дипломатических выступлениях, чтобы показать, что обе стороны пришли к окончательным и существенным соглашениям", – отмечают в ISW.
И еще один важный момент, на который среди прочих обратили внимание аналитики ISW.
В апреле РФ готовится перенять председательство в Совете Безопасности ООН, и президент Путин намерен использовать это для легализации агрессии РФ.
Так, во время пресс-конференции с президентом Китая Си Цзиньпином 21 марта Путин сделал ряд заметных заявлений, в которых выразил приверженность России ООН, уставу ООН и Совету Безопасности организации объединенных наций. Это свидетельствует о том, что Россия продолжает использовать свою позицию в СБ ООН в качестве базы для проекции власти, отмечают аналитики.
По мнению экспертов, российский диктатор устанавливает информационные условия для демонстрации предполагаемой приверженности России Совбезу, чтобы продолжать использовать оружие и право вето РФ в ООН в ближайшие месяцы.