



ISW: Путин избегает принятия рискованных решений в войне против Украины

Шаги президента РФ Владимира Путина в отношении Украины указывают на вероятное несоответствие между его максималистскими целями и его готовностью принимать рискованные решения, необходимые для их достижения. Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW.



По мнению экспертов ISW, он, вероятно, исходил из ошибочного предположения, что российские войска могут заставить Украину капитулировать без каких-либо значительных военных жертв, и рассматривал российское вторжение как ограниченный и приемлемый риск.



Российские спецслужбы, как сообщается, ожидали краха украинских вооруженных сил, а кремлевские пропагандисты заблаговременно опубликовали заранее написанную статью, восхваляющую "победу" России 26 февраля 2022 года.



Ряд экономических шагов правительства РФ свидетельствуют о том, что российский диктатор и его команда ошибочно полагали, что Запад не пойдет на серьезные расходы в связи с его вторжением.



Провал наступления на Киев вынудил Путина столкнуться со сложными решениями. Но президент РФ по-прежнему неохотно отдает приказы о сложных изменениях в российских вооруженных силах и обществе, которые, вероятно, необходимы для "спасения" его войны.



Ключевые выводы ISW за 5 февраля: