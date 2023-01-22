



ISW: Пригожин ведет медиакампанию, противопоставляя себя властям РФ

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал серию информационных операций, направленных на то, чтобы представить себя героем России в "крестовом походе" против мелкой и коррумпированной российской власти. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны ISW.



Личная пресс-служба Пригожина 21 января распространила письмо семьи погибшего бойца ЧВК "Вагнера", в котором "равнодушные" местные чиновники, не помогавшие с похоронами сына, противопоставлены Пригожину, который прислушивается к их обращениям. В письме Пригожин упоминается как "единственный человек, которому небезразлична судьба защитника РФ и его семьи".



Глава ЧВК "Вагнера" также резко раскритиковал чиновников Свердловской области, “проявив солидарность с простым человеком".

По мнению ISW, Пригожин ложно изображает себя и ЧВК субъектами, которые будут продолжать свои “моральные поступки”, несмотря на возможные судебные преследования.