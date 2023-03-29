



ISW: Пригожин собрался в президенты и для этого ему нужен медиаландшафт

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин может использовать свое влияние на медиаландшафт в РФ, чтобы представить себя как претендента на президентских выборах в 2024 году.



Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).



Так, недавно собственное новостное агентство Пригожина опубликовало интервью с ним, которое визуально копирует различные интервью с российским диктатором Владимиром Путиным. До этого видео с Пригожиным выглядели иначе – он выбирал кадры в динамике или напоминающие поле боя.



"Пригожин также использовал это интервью, чтобы повторить свои предыдущие аргументы о необходимости привить российским бойцам жесткую идеологию и намекнуть, что Минобороны России намеренно лишает группу "Вагнера" артиллерийских боеприпасов", - пишет ISW.



Аналитики считают, что пародия кинематографического стиля интервью Путина может быть использована в рамках большей кампании троллинга с целью нападения на Кремль, или провести молчаливые параллели между Пригожиным и Путиным.



Кроме этого, 11 марта Пригожин сделал саркастическое заявление, которое будет баллотироваться на пост президента в 2024 году. При этом Пригожин неоднократно атаковал президентскую администрацию Путина, например, заявляя, что некоторые чиновники являются предателями. Также он подвергал сомнению кремлевские нарративы о том, что РФ воюет с НАТО, а в Украине есть нацисты.



"Недавнее поведение Пригожина - независимо от его намерения - распространяет в российском обществе нарратив о том, что Пригожин имеет большие политические устремления в России", - заявили аналитики.



Ключевые выводы

Силы группы "Вагнера", вероятно, заняли промышленный комплекс AZOM на севере Бахмута и продолжают добиваться успехов в городе.

Российские и украинские источники предположили, что генерал-лейтенант Сергей Кузьменко заменит генерал-полковника Рустама Мурадова в должности командующего Восточным военным округом (СВО).

Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин, возможно, использует свое влияние на медиа-ландшафт России, чтобы представить себя потенциальным претендентом на президентских выборах в России в 2024 году.

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Российские войска продолжали наземные наступления на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута и на линии фронта Авдеевка-Донецк.

Российские источники утверждали, что украинские силы совершили локализованные наземные атаки в Запорожской области.

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене предельного возраста для военнослужащих Национальной гвардии РФ (Росгвардии), проходящих службу на территории оккупированной Украины, до 1 января 2026 года.

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Министерство иностранных дел Беларуси 28 марта подтвердило намерение Беларуси разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси, о чем 25 марта заявил президент России Владимир Путин.

Напомним, ранее замначальника ГУР Минобороны заявлял, что Евгений Пригожин, похоже, проигрывает в противостоянии с российскими военными.