



ISW: Пригожин пытался преуменьшить сотрудничество с украинской разведкой

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин попытался преуменьшить информацию о своем сотрудничестве с разведкой Украины. К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете.



Аналитики указывают на то, что Пригожин ответил на запрос СМИ об утечке отчета американской разведки, в котором говорилось, что он пытался раскрыть позиции российских обычных сил украинской разведке в обмен на уход ВСУ из Бахмута.



Пригожин заявил, что на любой войне происходят обмены, и это не секрет для воюющих сторон, пытаясь преуменьшить сообщения о своих связях с Главным управлением военной разведки Украины.



Пригожин также утверждал, что информация о позициях войск "совсем не секретна" в современной войне из-за использования спутниковых снимков. Парадоксальным образом Пригожин также попытался опровергнуть достоверность просочившихся документов американской разведки, утверждая, что младший офицер США не имел бы доступа к таким секретным документам.



Ранее The Washington Post писали, что Пригожин якобы предлагал Украине в обмен на отвод подразделений ВСУ из Бахмута, где его наемники понесут большие потери, раскрыть данные о позициях войск РФ для атак. Украинская сторона на это не согласилась.



Кроме того, представитель ГУР МОУ Андрей Юсов отметил, что публичный конфликт между Пригожиным из Минобороны РФ страх перед ответственностью за неизбежное поражение России в войне.