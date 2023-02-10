



​​​​​​​ISW: Пригожин продолжит вербовать заключенных для войны в Украине

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжит вербовать заключенных для войны в российских тюрьмах, несмотря на заявления о прекращении набора в тюрьмах. В то же время он продолжает подогревать конфликт с Минобороны РФ. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).



Пригожин заявил, что вербовка российских заключенных "полностью прекращена" и что все обязательства выполняются.



По мнению аналитиков, ЧВК "Вагнера" продолжит вербовку из тюрем, хотя и в гораздо более ограниченном объеме.



В ISW отмечают, что вербовка заключенных за последние несколько месяцев замедлилась, что подтверждается статистикой Федеральной службы исполнения наказаний, которая показывает, что в период с ноября 2022 года по январь 2023 года сокращение численности заключенных в России стабилизировалось.



Это явление согласуется с общей тенденцией постепенного замещения "вагнеровцев" обычными российскими войсками вокруг Бахмута.



В то же время известный российский блогер, связанный с "Вагнером", призвал к увольнению министра обороны России Сергея Шойгу из-за скандала с закупками военной формы.



Автор Telegram-канала "Серая зона" призвал подписчиков рассказывать, что Шойгу утратил доверие к российскому народу и что президент России Владимир Путин может исправить ситуацию, уволив его.



"Это последний эпизод в череде событий, которые побудили сообщества российских военных блогеров атаковать Минобороны России и высокопоставленных кремлевских чиновников за мелкую коррупцию и некомпетентность, приводящие к неудачам на поле боя и ухудшению качества жизни российских солдат", - пишут эксперты.



Ключевые выводы аналитиков ISW

Кремль продолжает принимать меры по постепенной подготовке оборонно-промышленной базы России к затяжной войне в Украине.

Известный российский блогер, связанный с "Вагнером", призвал к увольнению министра обороны России Сергея Шойгу из-за скандала с закупками российской военной формы.

Кремль продолжает демонстрировать, что он не желает обуздать раскольническую риторику ультранационалистически настроенных сторонников войны.

Российские войска продолжали наступательные действия на рубеже Сватово - Кременная.

Российские силы провели ограниченные наземные атаки на западе Донецкой области и в районе Авдеевки-Донецка, а также продолжили наступательные операции в районе Бахмута.

Российские силы провели ограниченную наземную атаку в Запорожской области.

Российские военные утверждают, что интегрировали вооруженные формирования "ДНР" в состав Вооруженных сил России.

Российские власти утверждали, что задержали украинскую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся убить российских оккупационных чиновников.

Напомним, конфликт между основателем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и Шойгу начался еще в прошлом году. Они намеренно перекладывают ответственность друг на друга за провалы на фронте.Очередной скандал между Шойгу и Пригожиным произошел недавно на фоне оккупации Соледара Донецкой области.