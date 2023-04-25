



ISW: Пригожин начал кампанию по подрыву доверия к государственным российским ЧВК

Владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин начал информационную операцию по подрыву доверия к государственным российским ЧВК. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны.



Аналитики отмечают, что Пригожин посетил позиции батальонов "Поток" и "Александра Невского", назвал их "микро-ЧВК" и раскритиковал их плохое состояние. Батальон "Поток" является одним из трех добровольческих отрядов российского "Газпрома" и подчиняется ЧВК "Редут" Минобороны России.

Пригожин заявил, что эти подразделения должны прикрывать фланги "Вагнера" и задал вопрос, как они могут это делать, не будучи нормально обеспеченными и вооруженными.



"Пригожин также подверг критике общее распространение таких ЧВК, что, вероятно, свидетельствует о том, что Пригожин рассматривает эти новые организации как конкурента "Вагнера", - пишут аналитики ISW.



Также источники, связанные с "Вагнером" утверждали, что 24 апреля силы боевиков Пригожина поставили "Потоку" задачу защищать только что захваченные позиции, но они отошли оттуда, что позволило ВСУ вернуть территории.



После личный состав "Потока" опубликовал видео, где критикует руководство "Газпрома" и ЧВК "Редут" за то, что они не снабдили их необходимым вооружением. Пожаловались они и на "вагнеровцев", запретивших им покидать позиции.



"Отчеты военных блоггеров и Пригожина указывают на то, что "Вагнер" имеет власть над принадлежащими российскому Минобороны компаниями, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что Пригожин восстановил некоторую приверженность Кремлю", - пишут аналитики.



Ключевые выводы

Российские военные блоггеры предположили, что президент России Владимир Путин 20 апреля распорядился о дополнительных изменениях в военном командовании.

Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин начал информационную операцию по подрыву доверия к российским государственным частным военным формированиям.

Кремлевские власти предложили выровнять оплату труда мобилизованных и добровольцев, вероятно, пытаясь стимулировать военную службу.

Следственный комитет Саратовской области задержал бывшего командира ПИК "Вагнера", который рассказал российской правозащитной организации Gulagu.net об убийствах боевиками детей и других мирных жителей в Бахмуте.

Вероятно, ранним утром 24 апреля украинские войска атаковали базу Черноморского флота России в Севастополе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 апреля прибыл в Нью-Йорк для председательства на заседании Совета Безопасности ООН (СБ ООН).

24 апреля The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что российские корабли переправляют иранские боеприпасы через Каспийское море для пополнения воюющих в Украине российских войск.

Депутат Красноярского края Константин Сенченко подал в отставку 24 апреля после того, как 20 апреля ушел в отставку губернатор Красноярского края Александр Усс.

По состоянию на 24 апреля украинские войска добились незначительных успехов к югу от Кременной и продолжают обстреливать российские логистические узлы в тыловых районах Луганской области.

Российские войска продолжали наземные атаки в районе Бахмута и вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк.

Некоторые российские источники опровергли заявления других российских военных блоггеров, что украинские силы заняли прочные позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Кремль продолжает усилия по криптомобилизации, вероятно, пытаясь избежать второй волны официальной мобилизации.

Группа "Вагнера", возможно, пытается исполнить роль правоохранительных органов на оккупированных территориях.

Напомним, что Швейцария добавит группу наемников "Вагнера" и российское информационное агентство РИА ФАНв свой список подпадающих под санкции организаций.А в январе британская разведка сообщала , что численность группы "Вагнер" на российско-украинском фронте достигала 50 тысяч человек. Частично группа финансируется за счет коррупции по госзаказам.