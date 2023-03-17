



ISW: Пригожин – фантазер, "кремлевский" заговор против себя придумал сам

Никакого "кремлевского заговора" против основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина нет – он его придумал сам против себя, чтобы подчеркнуть собственную влиятельность.



К такому выводу пришли аналитики из американского Института изучения войны (ISW).



"Основатель российской частной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, придумал "заговор Кремля" против себя и своей организации, чтобы показать собственную значимость на внутреннеполитическом уровне", – предполагается в отчете.



Пригожин заявил, что получил запрос от прессы, который разоблачает заговор, организованный президентом РФ Владимиром Путиным и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым с целью "подорвать и нейтрализовать ЧВК "Вагнер".



16 марта его пресс-служба опубликовала вопрос от одного из российских изданий, в котором журналисты якобы спрашивают, знал ли Пригожин о предполагаемых дискуссиях между Путиным и Патрушевым относительно будущего "вагнеровцев". В издании заявили, что информация об этих дискуссиях недавно распространилась по российским и украинским Telegram-каналам, и утверждается, что глава Совбеза РФ намекнул Путину, что "через полтора-два месяца" от "Вагнера" "ничего не останется"



Согласно якобы предположениям Патрушева, после этого глава ЧВК "Вагнер" попытается "объединить бывших и оставшихся активных вагнеровцев под надуманным предлогом", вооружить их и "отправить на территорию России, для захвата власти в приграничных с Украиной областях с возможным продвижением вглубь страны".



Однако аналитики ISW отмечают, что не нашли информацию, которая подтверждает, что велись такие обсуждение. Специалисты не зафиксировали никаких спекуляций в информационном пространстве РФ по этому поводу.



"Отсутствие внешнего подтверждения по этому поводу позволяет предположить, что Пригожин сфабриковал предполагаемый заговор для проведения нескольких информационных операций от имени Вагнера и собственной репутации", – говорится в отчете.



В ISW предполагают, что, похоже, Пригожин создает информационные условия, чтобы обвинить Патрушева в неудачах ЧВК Вагнер и возможных репрессиях против нее. Он представляет вымышленный сценарий, согласно которому "вагнеровцы" представляют прямую угрозу для России внутри страны. Вероятно, эти усилия являются следующей эволюцией кампании Пригожина против российского военного истеблишмента.



Напомним, ранее на PornHub появилась реклама ЧВК "Вагнер". В такой способ граждан России пытались привлечь поехать воевать в Украину. Позже популярный сайт для взрослых удалил рекламу.



ЧВК в последнее время испытывает проблемы с рекламой рекрутинга новых наемников. После начала конфликта с Министерством обороны Пригожин также оказался лишен возможности пополнять ряды "вагнеровцев" в исправительных колониях.

