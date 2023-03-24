



ISW: "Повар Путина" опроверг заявления Кремля и усомнился в "нацистах" в Украине

Основатель ЧВК "Вагнер" (или как его еще называют, "Повар Путина") Евгений Пригожин опроверг заявления Кремля о том, что Россия воюет с НАТО, и подверг сомнению существование "нацистов" на территории Украины, о которых постоянно говорит Москва.



Такие выводы аналитики Института изучения войны (ISW) изложили в новом отчете.



"Повар Путина" отметил, что Россия воюет "исключительно с украинцами", оснащенными техникой, предоставленной НАТО, и некоторыми "русофобскими" наемниками, добровольно поддерживающими Украину, но не с самим НАТО", - указывают аналитики.



В отчете также говорится, что Пригожин подчеркнул, что российские чиновники, вероятнее всего, знали, что НАТО предложит Украине помощь, потому что "смешно думать, что, когда РФ решила начать войну, то не учла помощь НАТО Украине".



"Основатель ЧВК "Вагнер" рассказал и о том, что не уверен в целях "денацификации" в Украине, поскольку не знает, есть ли в Украине "нацисты", - информируют в ISW.



Как объясняют специалисты, своими высказываниями Пригожин "фактически отверг довоенные и послевоенные заявления Кремля о том, что РФ необходимо защищаться от угрозы НАТО в Украине, и подорвал необходимость и вероятность заявленных российским диктатором Путиным максималистских целей его вторжения".



Ключевые выводы Института изучения войны: