



ISW: Новые танки позволят ВСУ нанести российским войскам поражение

Коалиция НАТО отправит Украине современные основные боевые танки, что позволит ВСУ нанести российским войскам поражение и освободить украинскую территорию. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).



Аналитики отмечают, что поставки позволят усилить механизированные боевые действия.



"Предоставление западными государствами основных боевых танков Украине поможет Украине вести механизированные боевые действия, чтобы нанести поражение российским военным и освободить украинскую территорию", - говорится в отчете.



Ранее ISW считала, что Запад способствовал тому, что Украина не смогла воспользоваться тем, что российские войска скованы в Бахмуте, путем медленного развертывания или удержания систем вооружений и предметов снабжения, необходимых для крупномасштабных контрнаступательных операций.



Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее в декабре 2022 года подчеркивал, что Украине необходимо 300 основных боевых танков для обеспечения украинских контрнаступлений.



Ключевые выводы аналитиков ISW

Начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов продолжал попытки изобразить себя и традиционную структуру российского военного командования истинными защитниками России.

Министр обороны России Сергей Шойгу назначил генерал-полковника Сергея Кузовлева командующим Южным военным округом (ЮВО), а генерал-лейтенанта Евгения Никифорова - командующим Западным военным округом (ЗВО).

Российские силы продолжали ограниченные контратаки вдоль линии Сватово-Кременная, а украинские силы продолжали контрнаступательные операции в районе Кременной.

Российские силы продолжали наносить наземные удары в районе Бахмута и Авдеевки-Донецка. Российские войска добились незначительных территориальных успехов возле Бахмута.

Российские источники заявили о начале о наступлении в районе Угледара, чтобы отвлечь внимание от отсутствия прогресса в Бахмуте.

Российские силы продолжали проводить ограниченные и локальные наземные атаки в Запорожской области, но не добились территориальных успехов.

Украинский спецназ провел рейд через реку Днепр в Херсонской области 23-24 января.

Российские власти продолжают усилия по мобилизации этнических меньшинств для участия в боевых действиях в Украине.

Российская оборонно-промышленная база (ОПБ) увеличивает производство беспилотников.

Украинские партизаны напали на члена Запорожской оккупационной администрации.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что США готовы передать Украине 10 танков Abrams для того, чтобы усилить давление на Германию, поскольку она все еще отказывалась поставлять Leopard Украине. Но позже издание Spiegel написало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц все же одобрил предоставление немецких танков Украине.