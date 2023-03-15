



ISW: Кремлю придется делать сложный выбор

Властям Российской Федерации придется выбирать между квалифицированными рабочими оборонно-промышленного комплекса и обученными солдатами, которые воюют в Украине.



К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).



Так, в отчете ISW говорится, что российские власти продолжают принимать меры по мобилизации испытывающей трудности оборонно-промышленной базы (ОПБ) для длительных военных действий, в том числе меры, которые заставят Кремль выбирать между квалифицированными рабочими в оборонке и обученными военными, сражающимися в Украине.



Президент РФ Владимир Путин во время посещения 14 марта авиационного завода в Улан-Удэ в Бурятии заявил, что ОПБ испытывает нехватку должным образом подготовленных кадров, и объявил о ряде реформ, направленных на привлечение большего числа специалистов для работы на военных заводах, что включает перераспределение федеральных активов на жилье и повышение заработной платы.



Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время посещения корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области призвал завод удвоить производство даже после объявления о том, что предприятие выполнило требования гособоронзаказа.



Путин также объявил, что министерство промышленности и торговли РФ подготовило список неуказанных специальностей, по которым будет отсрочка от военной службы, что может свидетельствовать о том, что Кремль отдает приоритет использованию квалифицированных рабочих в производстве российского оружия, а не обученным солдатам, сражающимся в российской армии, отмечают аналитики.



Российские новостные агентства сообщили, что Минфин также рассматривает возможность выпуска военных облигаций.



В Министерстве обороны Великобритании оценивают указ Путина от 3 марта о государственном надзоре за оборонными предприятиями устанавливает условия для Минпромторга России обходить руководителей ОПР на предприятиях, которые не соответствуют российским стандартам производства.



Служба внешней разведки Украины сообщила, что российские оборонные предприятия значительно снизили свои требования к найму и теперь принимают работников без опыта и с историей употребления наркотиков, судимости и банкротства.



В ISW ранее сообщали о попытках РФ "омолодить" свой ОПК в условиях нехватки рабочей силы и западных санкций и, как следствие, об отсутствии успеха в этом начинании.



Ключевые выводы