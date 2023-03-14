



ISW: Кремль видит в Пригожине угрозу режиму Путина

Критические высказывания основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина в адрес Министерства обороны РФ из-за хода военной кампании в Украине, а также заявления о "президентских амбициях", могут угрожать режиму Владимира Путина. И этого в Кремле сильно опасаются.



Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW).



Эксперты обратили внимание на обвинения со стороны члена связанного с Кремлем дискуссионного клуба "Валдай", российского политолога Алексея Мухина в адрес Пригожина относительно преследования политических целей в России, которые ставят под угрозу силы его наемников в Бахмуте.



Так, Мухин прокомментировал саркастическое заявление Пригожина от 11 марта о том, что он будет баллотироваться на президентских выборах в Украине в 2024 году, и заявил в своем Telegram-канале, что российская общественность начала интерпретировать заявление Пригожина как объявление о том, что он будет баллотироваться на выборах президента РФ, которые также запланированы на 2024 год.



Российский политолог также риторически спросил, уведомлял ли Пригожин Путина о своих "президентских амбициях". Мухин утверждал, что представление Пригожиным себя как "командира" ЧВК "Вагнера" "напрямую влияет на планирование и управление боевыми действиями штурмовых отрядов".



Он также язвительно заявил, что Пригожин является "перспективным политиком", который ищет козлов отпущения, чтобы обвинить в высоких потерях личного состава "вагнеровцев" в ходе наступления на Бахмут.



Мухин заметил, что все знают, что правительство РФ платит за войска Пригожина и их боеприпасы, и добавил, что отказ Пригожина признать поддержку со стороны обычных российских сил оттолкнул его от других "полевых командиров".



Политолог пришел к выводу, что Пригожин своими действиями "поставил бойцов "Вагнера" под угрозу окружения во время ожидаемой украинской контратаки".



Мухин также заявил, что Пригожин теперь требует, чтобы российские военнослужащие "прикрывали его фланги", и что войскам РФ, возможно, придется забыть о своей неприязни к Пригожину, чтобы предотвратить дальнейшие потери "Вагнера "в Бахмуте.



В ISW отмечают, что нападение Мухина на Пригожина согласуется с их оценкой от 12 марта о том, что Минобороны РФ может преднамеренно использовать силы "Вагнера" в Бахмуте, отчасти для того, чтобы подорвать политические устремления Пригожина.



"Обвинения Мухина также подтверждают оценку ISW о том, что Кремль и Минобороны России могут – пытаться обвинить Пригожина в замедлении темпов продвижения в Бахмуте и в больших потерях среди наемников "Вагнера"", – говорится в публикации.



Так, эксперты обращают внимание, что высказывания Мухина демонстрирует, как Кремль может воспринимать неоднозначные заявления Пригожина и "его угрозу путинскому режиму".



Ранее аналитики ISW наблюдали резкую критику в адрес Пригожина со стороны таких блогеров, как Игорь Гиркин, но "заявление Мухина примечательно его существующей связью с кремлевским институтом, которым является клуб "Валдай"".



Пригожин, отвечая на заявления Мухина, не стал сворачивать свою враждебную риторику в отношении Минобороны РФ, заявив, что ситуация в Бахмуте остается "очень тяжелой" и что его "550 попыток" достать боеприпасы для "вагнеровцев" были проигнорированы.



Пригожин при этом подчеркнул, что военнослужащие РФ привозят его наемникам в Бахмут от 12 до 15 машин с боеприпасами из оккупированных территорий в запорожской области, а также из Донецка и Авдеевки. Он отметил, что "между бойцами ЧВК "Вагнера" и бойцами Минобороны России конфликта нет", и заявил, что уверен, что "вагнеровцы" и дальше будет получать такие пожертвования "благодаря дружеским отношениям с этими подразделениями".



Пригожин также утверждал, что у него установились отношения "с неустановленными обычными силами" после того, как они пережили год "предательства", и заявил, что эти силы не прикрывают один из флангов "Вагнера" - заявление, которое имитирует утверждение Мухина о том, что Росармия не заинтересована в помощи "вагнеровцев".



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мнение

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