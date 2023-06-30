



ISW: Кремль пытается взять под контроль боевиков ЧВК "Вагнера"

Кремль может пытаться взять на себя формальный контроль над боевиками ЧВК "Вагнера" после ее вооруженного мятежа и превратить ее в государственное образование. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).



По данным экспертов ISW, российские власти решили взять под контроль деятельность "Вагнера" за границей. Сообщается, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин вылетел в Дамаск, чтобы сообщить президенту Сирии Башару Асаду, что ЧВК больше не будет действовать как независимая организация в Сирии, и что наемники "Вагнера" прибыли на российскую военную базу в Латакии.



Сообщается также, что представители МИД России сообщили президенту Центральноафриканской Республики Фостену-Арканжу Туадере и руководству Мали, что ЧВК продолжит свою деятельность в их странах.



Национализация "Вагнера", вероятно, поможет Министерству обороны РФ включить боевиков в регулярные Вооруженные силы посредством контрактов. Национализация "Вагнера" вряд ли серьезно нарушит его зарубежную деятельность.



Ключевые выводы ISW:

В Генштабе ВСУ заявили, что перехватили "стратегическую инициативу" на бахмутском направлении и в настоящее время ведут широкое наступление в этом районе.

Украинские войска вели наступательные операции как минимум на двух других участках фронта и, как сообщается, 29 июня добились успехов.

Недавние спутниковые снимки, возможно, зафиксировали активное строительство предполагаемой новой базы ЧВК "Вагнера" в Осиповичах, Беларусь.

Связанные с Кремлем бизнесмены могут приобрести внутреннюю медиа-империю Пригожина, вероятно, в рамках усилий по подрыву его репутации в России.

Российские и украинские войска продолжали ограниченные наземные атаки южнее Кременной.

Украинские силы активизировали контрнаступательные операции в районе Бахмута и, как сообщается, продвигались вперед.

Российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на фронте Авдеевка — Донецк.

В начале мая российские войска построили дамбу на окраине Токмака в оккупированной Запорожской области в преддверии контрнаступления украинских войск.

Напомним, что лидер ЧВК "Вагнера" договорился с белорусским диктатором Александром Лукашенко о переходе боевиков в полевые лагеря в Беларуси. В ISW считают, что соглашение, которое было заключено между Пригожиным и Кремлем при посредничестве Лукашенко, еще окончательно не согласовано.Срочные и важные сообщения о войне России против Украины