ISW: Кремль пытается взять под контроль боевиков ЧВК "Вагнера"
Кремль может пытаться взять на себя формальный контроль над боевиками ЧВК "Вагнера" после ее вооруженного мятежа и превратить ее в государственное образование. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
По данным экспертов ISW, российские власти решили взять под контроль деятельность "Вагнера" за границей. Сообщается, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин вылетел в Дамаск, чтобы сообщить президенту Сирии Башару Асаду, что ЧВК больше не будет действовать как независимая организация в Сирии, и что наемники "Вагнера" прибыли на российскую военную базу в Латакии.
Сообщается также, что представители МИД России сообщили президенту Центральноафриканской Республики Фостену-Арканжу Туадере и руководству Мали, что ЧВК продолжит свою деятельность в их странах.
Национализация "Вагнера", вероятно, поможет Министерству обороны РФ включить боевиков в регулярные Вооруженные силы посредством контрактов. Национализация "Вагнера" вряд ли серьезно нарушит его зарубежную деятельность.
Ключевые выводы ISW:
- В Генштабе ВСУ заявили, что перехватили "стратегическую инициативу" на бахмутском направлении и в настоящее время ведут широкое наступление в этом районе.
- Украинские войска вели наступательные операции как минимум на двух других участках фронта и, как сообщается, 29 июня добились успехов.
- Недавние спутниковые снимки, возможно, зафиксировали активное строительство предполагаемой новой базы ЧВК "Вагнера" в Осиповичах, Беларусь.
- Связанные с Кремлем бизнесмены могут приобрести внутреннюю медиа-империю Пригожина, вероятно, в рамках усилий по подрыву его репутации в России.
- Российские и украинские войска продолжали ограниченные наземные атаки южнее Кременной.
- Украинские силы активизировали контрнаступательные операции в районе Бахмута и, как сообщается, продвигались вперед.
- Российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на фронте Авдеевка — Донецк.
- В начале мая российские войска построили дамбу на окраине Токмака в оккупированной Запорожской области в преддверии контрнаступления украинских войск.
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