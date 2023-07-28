



ISW: Кремль пытается изобразить контрнаступление ВСУ неудавшимся

Кремль пытается изобразить украинское контрнаступление, как неудавшееся, чтобы поднять моральный дух оккупантов. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).



Президент РФ Владимир Путин заявил 27 июля, что за последние дни российские войска убили 60 процентов украинского личного состава, а также 40 процентов пилотов украинской боевой авиации в районе контрнаступления.



Путин ранее заявлял, что российские войска уничтожили невероятное количество украинской техники во время украинских контрнаступательных операций, хотя его цифры относительно украинских атак указывают на то, что он преувеличивает вероятные украинские потери.



Представление российским информационным пространством украинского контрнаступления заметно нарушает выданную ранее Кремлем инструкцию, предписывающую российским СМИ не преуменьшать потенциал успешных украинских контрнаступательных операций.



Ключевые выводы ISW:

ВСУ продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта 27 июля и добились успехов на некоторых участках.

Президент РФ Владимир Путин использовал Российско-африканский форум в Санкт-Петербурге 27 июля, чтобы продолжить усилия по позиционированию России как более привлекательного союзника для африканских государств-партнеров, чем коллективный Запад.

Сообщается, что Кремль разослал российским государственным СМИ руководство по подготовке годовщины Крещения Руси 28 июля, вероятно, в рамках продолжающихся информационных операций и пропагандистских нарративов для продвижения российских военных целей.

Россия нанесла очередной удар по украинской портовой инфраструктуре в Одесской области и тыловых районах Украины в ночь с 26 на 27 июля.

Российские войска 27 июля вели наступательные действия на рубеже Купянск - Сватово - Кременная, в Бахмуте и на рубеже Авдеевка - Донецк.

Госдума РФ 27 июля одобрила меры, направленные на устранение путаницы вокруг недавно обновленных законов о призывниках и резервистах.

На этой неделе Силы обороны Украины сообщили об успехах в Старомайорском районе и освобождении Старомайорского Днецкой области. Украинским защитникам удалось продвинуться на 500 метров вдоль линии фронта.