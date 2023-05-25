



ISW: Кремль пытается избежать глобальной политической и финансовой изоляции

Кремль не оставляет попыток представить Россию как страну, имеющую важные дипломатические партнерские отношения. Об этом говорится в отчете ISW.



Президент РФ Владимир Путин в среду выступил перед участниками Международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности в Москве со ставшей уже традиционной риторикой, обвиняющей Запад в создании глобальной нестабильности и призывающей государства Азии, Африки и Латинской Америки к формированию многополярного мирового порядка.



Позже Путин посетил Евразийский экономический форум в Москве вместе с Александром Лукашенко, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и вице-премьер-министром Армении Мгером Григоряном.



Путин также встретился с президентом Сербии Милорадом Додиком. В ходе встречи Додик демонстративно поддержал российский нарратив о войне на Украине, заявив, что Россия была вынуждена начать "специальную военную операцию" и что война – это столкновение с Западом.



Кремль использовал предыдущие международные форумы и встречи с главами государств, чтобы изобразить Россию как страну, имеющую крепкие международные партнерские отношения, и выступить за формирование потенциальной антизападной коалиции. В частности, Путин пытался, но не смог обеспечить безграничное двустороннее партнерство с президентом Китая Си Цзиньпином в конце марта и объединить Китай с Россией в “геополитическом конфликте” с Западом.



Кремль за кулисами оказывает давление на ряд стран, в том числе на Индию, угрожая аннулировать оборонные и энергетические соглашения, если они не помогут заблокировать ожидаемые шаги, направленные на превращение РФ в финансовое и политическое государство-изгой из-за ее вторжения в Украину.