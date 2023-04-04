ISW: Кремль опасается, что элиты покинут РФ - спецслужбы забирают паспорта
Российским высокопоставленным чиновникам по-прежнему ограничены вылеты из России - спецслужбы продолжают изымать паспорта у них и у руководителей государственных компаний.
Таким образом российские спецслужбы стремятся воспрепятствовать выезду за границу высокопоставленных чиновников, бывших чиновников и руководителей государственных компаний. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете.
По мнению аналитиков, этот факт указывает на то, что Кремль по-прежнему опасается, что элиты покинут Россию. Еще 10 марта российские силовики приказали ряду государственных чиновников и сотрудникам государственных компаний сдать свои паспорта под угрозой насильственного изъятия паспортов или вынужденных увольнений.
Ключевые выводы ISW:
- Боевики ЧВК "Вагнера" продолжили наступление в центре Бахмута и в ночь на 2 апреля, вероятно, захватили здание городской администрации.
- Российские власти обвиняют Украину в убийстве российского блогера Максима Фомина (также известного как Владлен Тартарский).
- Официальная российская реакция на смерть Фомина не смогла сформировать единый нарратив в информационном пространстве.
- Российские войска провели ограниченные наземные атаки на линии Сватово - Кременная.
- Российские источники сообщили 3 апреля, что части ВДВ России впервые получили термобарические артиллерийские установки ТОС-1А.
- Российские официальные лица, вероятно, по-прежнему обеспокоены потенциальной украинской угрозой Крыму.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки военнослужащих, участвующих в войне в Украине, и членов их семей.
- Вероятнее всего, украинские партизаны применили самодельное взрывное устройство к машине бывшего оккупационного чиновника во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.