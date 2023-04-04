



ISW: Кремль опасается, что элиты покинут РФ - спецслужбы забирают паспорта

Российским высокопоставленным чиновникам по-прежнему ограничены вылеты из России - спецслужбы продолжают изымать паспорта у них и у руководителей государственных компаний.

Таким образом российские спецслужбы стремятся воспрепятствовать выезду за границу высокопоставленных чиновников, бывших чиновников и руководителей государственных компаний. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете.



По мнению аналитиков, этот факт указывает на то, что Кремль по-прежнему опасается, что элиты покинут Россию. Еще 10 марта российские силовики приказали ряду государственных чиновников и сотрудникам государственных компаний сдать свои паспорта под угрозой насильственного изъятия паспортов или вынужденных увольнений.



Ключевые выводы ISW: