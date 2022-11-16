



ISW: Кремль не заинтересован в создании предпосылок для переговоров с Украиной

Кремль подготовил массированный ракетный удар 15 ноября по Украине до того, как президент Владимир Зеленский представил свое мирное предложение по 10 пунктам на саммите G20. Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).



Аналитики напомнили, что во время выступления украинский лидер подчеркнул, что переговоры можно вести только тогда, когда Россия:



полностью выведет свои войска из Украины;

восстановит территориальную целостность Украины;

обеспечит наказание за военные преступления среди других положений по ядерной, энергетической и продовольственной безопасности.



"Вероятно, Кремль намеренно спланировал масштабный ракетный удар по Украине в ожидании выступления Зеленского на саммите G20, учитывая, что многонаправленная ракетная кампания требует значительной военной подготовки", - пояснили в ISW.



В то же время специалисты указали, что российское провоенное сообщество утверждало якобы Кремль "отомстил" за "русофобские" заявления Зеленского вскоре после его выступления.



Однако, как подчеркнули в Институте изучения войны, невозможность начать столь массированную атаку в короткие сроки свидетельствует о незаинтересованности Кремля в создании предпосылок для переговоров с Украиной.



В отчете также добавили, что подтверждает незаинтересованность РФ в мирных переговорах и официальный нарратив Кремля вокруг встречи G20.



"Путин не явился на саммит, а подписал многочисленные указы о предоставлении почетных наименований оккупированным Россией городам Украины. А его спикер Дмитрий Песков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявили, что Россия продолжит "спецвоенную операцию" в Украине", - подытожили в ISW.



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