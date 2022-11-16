ISW: Кремль не заинтересован в создании предпосылок для переговоров с Украиной
Кремль подготовил массированный ракетный удар 15 ноября по Украине до того, как президент Владимир Зеленский представил свое мирное предложение по 10 пунктам на саммите G20. Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).
Аналитики напомнили, что во время выступления украинский лидер подчеркнул, что переговоры можно вести только тогда, когда Россия:
полностью выведет свои войска из Украины;
восстановит территориальную целостность Украины;
обеспечит наказание за военные преступления среди других положений по ядерной, энергетической и продовольственной безопасности.
"Вероятно, Кремль намеренно спланировал масштабный ракетный удар по Украине в ожидании выступления Зеленского на саммите G20, учитывая, что многонаправленная ракетная кампания требует значительной военной подготовки", - пояснили в ISW.
В то же время специалисты указали, что российское провоенное сообщество утверждало якобы Кремль "отомстил" за "русофобские" заявления Зеленского вскоре после его выступления.
Однако, как подчеркнули в Институте изучения войны, невозможность начать столь массированную атаку в короткие сроки свидетельствует о незаинтересованности Кремля в создании предпосылок для переговоров с Украиной.
В отчете также добавили, что подтверждает незаинтересованность РФ в мирных переговорах и официальный нарратив Кремля вокруг встречи G20.
"Путин не явился на саммит, а подписал многочисленные указы о предоставлении почетных наименований оккупированным Россией городам Украины. А его спикер Дмитрий Песков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявили, что Россия продолжит "спецвоенную операцию" в Украине", - подытожили в ISW.
Другие выводы аналитиков:
- Российские войска нанесли самую большую серию ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с начала войны, вероятно, с применением значительной части имеющихся у них высокоточных систем вооружений.
- Польские официальные лица объявили, что вероятная "ракета российского производства" упала на территории Польши в пределах шести километров от международной границы с Украиной.
- Военное командование захватчиков, по сообщениям, проигнорировало существующие планы наступательных операций на Угледарском направлении и преждевременно отправило плохо подготовленное подкрепление для дорогостоящего штурма Павловки, что вызвало постоянную критику российского военного руководства.
- Чиновники РФ продолжали выдвигать условия, чтобы заставить Международное агентство по атомной энергии признать российский контроль над Запорожской атомной электростанцией и тем самым де-факто признать российскую аннексию оккупированной Украины.
- Россияне все чаще обращаются к различным платформам в социальных сетях, чтобы выразить свое недовольство проблемами с мобилизацией, что может вызвать организованные антивоенные движения в России.
- Российские источники утверждают, что украинские войска продолжают контрнаступление в направлении Сватово и Кременной, а украинские силы продолжают наносить удары по российской логистике в тылу Луганской области.
- Оккупанты продолжали наземные атаки в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара.
- Преждевременные сообщения о захвате украинскими войсками территории на левом берегу Днепра вызвали негативную реакцию в российском информационном пространстве.
- Российские логистические маршруты из Крыма на юг Украины, вероятно, сильно ухудшились.
- Вражеские войска продолжают пополнять свои уменьшающиеся запасы белорусской военной техникой.
- Россия продолжает занижать роль гауляйтеров на оккупированных территориях в пользу российских чиновников.