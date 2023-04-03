



ISW: Кремль использует убийство Татарского для усиления цензуры в РФ

Кремль может использовать убийство "военкора" Владлена Татарского, чтобы усилить цензуру в российском обществе. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).



По мнению аналитиков ISW, с этими же целями в марте 2023 года ФСБ проводила рейды в барах Москвы и Санкт-Петербурга, начатые на основании обвинений в том, что лица в этих барах оказывают финансовую помощь ВСУ и вовлекают несовершеннолетних в "антиобщественные действия".



Тогда президент РФ Владимир Путин дал указание ФСБ усилить контрразведывательные меры и пресечь распространение проукраинской идеологии. Возможно, что это громкое убийство отпугнет людей от посещения подобных мероприятий. Эта атака также может быть попыткой властей запугать других блогеров, связанных с ЧВК "Вагнера".



Также аналитики ISW считают, что убийство пропагандиста Татарского в баре Пригожина, вероятно, является частью эскалации внутренних конфликтов в России с участием ЧВК "Вагнера".



Наприер, убийство российского "военкора" может быть предупреждением Пригожину, который все чаще ставит под сомнение основные положения Кремля о войне в Украине и начал посягать на пост Президента РФ.



Похоже, что убийство Татарского намеренно инсценировали в принадлежащем Пригожину помещении. Некоторые российские политологи предполагали, что и сам глава ЧВК "Вагнера" должен был присутствовать на мероприятии, хотя подтверждения этого предположения нет.



Биография и поведение "военнослужащего" имеют сходство с Пригожиным, поскольку оба стали видными ультранационалистическими фигурами после того, как были заключенными и получили помилование.



Ключевые выводы ISW:

Войска РФ продолжали ограниченные атаки по линии Сватово-Кременная.

Оккупанты продолжали наступление на Бахмут и его окрестности. Российские войска, вероятно, захватили завод АЗОМ на севере Бахмута, 2 апреля ВСУ нанесли ракетный удар по заводу.

Украинские военные нанесли удар HIMARS по железнодорожному депо в Мелитополе Запорожской области, что стало третьим ударом по городу за последнюю неделю.

Министерство обороны Великобритании оценило, что значительная часть из 200 тысяч потерь России в Украине связана с плохой дисциплиной и обучением вне боевых действий, в том числе из-за чрезмерного употребления алкоголя.

Напомним, 2 апреля в российском Санкт-Петербурге произошел взрыв в одном из кафе. Предварительно в результате взрыва погиб российский пропагандист Владлен Татарский.