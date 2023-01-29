



ISW: Кремль использовал ЧВК "Вагнер", влияние Пригожина падает

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что снижение зависимости российских военных от сил ЧВК "Вагнер" вокруг Бахмута, вероятно, снижает влияние основателя группы Евгения Пригожина.



Исследователи отмечают, что российские войска уже заменяют истощенные силы ЧВК "Вагнер" для наступления на Бахмут.



По оценке ISW, Кремль, вероятно, обратился к бойцам Пригожина, чтобы пережить трудный период после кульминации наступления российских регулярных сил в Луганской области летом 2022 года. Это ввело Пригожина в заблуждение, из-за чего он переоценил свое значение в армии и политической сфере.



По данным института, Кремлю не надо будет "успокаивать" Пригожина, если российские обычные силы продолжат брать на себя ответственность за линию фронта в Бахмуте. Более того, Кремль уже начал лишать Пригожина привилегий.



Пригожин, вероятно, чувствует и компенсирует снижение своего влияния и поэтому начал нападать на "ветеранов", в том числе бывшего "министра обороны" "ДНР" Игоря Стрелкова-Гиркина, депутата Госдумы России и члена Комитета по обороне генерал-лейтенанта в отставке Виктора Соболева и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.



Лидер ЧВК "Вагнер" обвинил их в том, что они живут в прошлом, когда Россия полагалась на обычные вооруженные силы.



"Пригожин преследовал этих трех человек, вероятно, в попытке подорвать их авторитет и поддержку реформ и улучшений в вооруженных силах, которые еще больше маргинализируют его недисциплинированные и жестокие параллельные вооруженные силы", - пишет ISW.