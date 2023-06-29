



ISW: Кремль хочет убрать из Минобороны РФ нелояльных лиц

Кремль пытается избавиться от нелояльных лиц в Министерстве обороны РФ. Об этом может свидетельствовать арест генерала армии РФ Сергея Суровикина, пишут аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете.



"28 июня российские власти арестовали генерала армии Сергея Суровикина, что, вероятно, свидетельствует - Кремль намерен очистить Министерство обороны от лиц, которые считаются нелояльными", - предполагают специалисты ISW.



Кроме того, если российские власти действительно арестовали Суровикина, то Кремль, скорее всего, использует генерала и его окружение в качестве "козлов отпущения", чтобы объяснить, почему российские военные и органы внутренней безопасности плохо отреагировали на восстание, и оправдать перестройку российского военного руководства, сообщили эксперты ISW, предположив, что таким образом Кремль пытается смягчить пренебрежение к руководству Минобороны и попытается лишить власти тех, кто симпатизировал восстанию.



Напомним, ранее росСМИ сообщали, что в РФ генерала Сергея Суровикина, который одно время руководил "СВО", отправили в СИЗО "Лефортово". Якобы из-за того, что тот решил встать на сторону руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина во время восстания.