



ISW: Кремль готовится сделать из Пригожина предателя

В будущем владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин может быть объявлен предателем. Кремль, вероятно, готовит необходимые для этого механизмы.



К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете, заметив при этом, что это, скорее всего, не произойдет в ближайшее время.



Аналитики прокомментировали ситуацию с информацией The Washington Post о якобы попытках Пригожина связаться с украинской разведкой и обменять информацию о позициях российских военных в обмен на контроль над Бахмутом.



В ISW считают, что таким образом, Пригожин продолжает свою борьбу с Минобороны РФ, но не с российским диктатором Владимиром Путиным. Аналитики отметили, что в Кремле, возможно, знали о потенциальных контактах Пригожина с украинской стороной, поэтому не были удивлены публикацией The Washington Post.



Речь идет и о том, что в Кремле готовят механизмы дискредитации Пригожина как предателя.



"Неназванные источники в Кремле сообщили, что администрация президента России готовит информационную операцию по публичной дискредитации Пригожина, но отметили, что Кремль вряд ли будет угрожать ему, пока силы "Вагнера" находятся на передовой. Пригожин командует силами Вагнера на Донбассе, и его отстранение нарушило бы позиции россиян в Бахмуте, а такой риск Путин вряд ли пойдет», – отметили в ISW.



Кроме этого, Кремль не может просто сместить Пригожина с должности, потому что группа "Вагнера" – частная компания, и единственный способ сменить ее владельца заключается в установлении контроля над наемниками.



"Чтобы вывести Пригожина из-под его контроля над "Вагнером", по иронии судьбы следовало бы установить прямой контроль Кремля над группой наемников, от которой Путин изо всех сил пытается сохранять формальную дистанцию", – пишут в ISW.



Ключевые выводы

Утечка американской разведки, к которой имеет доступ The Washington Post, указывает на то, что владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин предлагал раскрыть украинскую разведку местонахождение российских позиций в обмен на Бахмут.

Украинские официальные лица признали ограниченные успехи Украины на поле боя во время недавних локальных контратак в Бахмуте и его окрестностях.

Российские миллигеры единодушно критиковали предложение о "военной цензуре", указывая также на то, что сообщество очень заинтересовано в защите своего привилегированного положения в российском информационном пространстве.

Минобороны России заявило, что впервые перехватило украинскую ракету Storm Shadow 15 мая.

По сообщениям, Кремль запретил чиновникам уходить в отставку во время войны в Украине, вероятно, в попытке сохранить стабильность в органах внутренней безопасности, государственных органах и российском военном командовании.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком 14 и 15 мая, подтвердив предоставление дополнительной военной помощи Западу.

Российские источники утверждали, что российские войска захватили Масютовку в Харьковской области и установили плацдарм на западном берегу реки Оскилл, но визуального подтверждения этих утверждений ISW не наблюдала.

Российские силы продолжали наносить наземные удары в районе Бахмута и проводили ограниченные наступательные операции в районе Донецка.

Украинская разведка сообщила, что около 152 тысяч российских военнослужащих на юге Украины продолжают оборонные действия накануне возможного контрнаступления украинских войск.

Российские власти продолжают попытки использовать труд мигрантов и стимулировать иностранцев к прохождению военной службы по контракту.

Российское официальное лицо и оккупационные власти продолжают ставить условия для насильственного переселения украинцев с оккупированных территорий в Россию.

Напомним, The Washington Post писали, что Пригожин якобы предлагал Украине в обмен на отвод подразделений ВСУ из Бахмута, где его наемники понесут большие потери, раскрыть данные о позициях войск РФ для атак. Украинская сторона на это не согласилась.



Недавно представитель ГУР МОУ Андрей Юсов также отметил, что публичный конфликт между Пригожиным из Минобороны РФ страх перед ответственностью за неизбежное поражение России в войне.