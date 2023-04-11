



ISW: Кремль делает все, чтобы дискредитировать ЧВК "Вагнера"

Игнорируя запросы руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, Кремль усиливает свои шаги по дискредитации и подрыву его авторитета в обществе и среди военных.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).



МИД РФ и другие российские госструктуры, вероятно, стремятся пресечь любые попытки Пригожина заручиться общественной, или политической поддержкой. Минобороны России отказалось называть ЧВК "Вагнера" участниками битвы под Бахмутом, сославшись на "штурмовые отряды".

Российский политолог Алексей Мухин, сотрудничающий с российскими государственными СМИ, раскритиковал Пригожина за преследование политических целей, которые ставят под угрозу силы "Вагнера" в Бахмуте.

Руководитель ЧВК "Вагнера", вероятно, все еще пытается представить себя способным государственным деятелем, способным влиять на внутреннюю и внешнюю политику РФ, а также пытается заручиться поддержкой российского ультранационалистического сообщества.



Ключевые выводы ISW:

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин стремится получить контроль над одной из политических партий в РФ.

13 апреля Госдума РФ рассмотрит поправку в Уголовный кодекс РФ, ужесточающую уголовную ответственность за государственную измену и террористическую деятельность.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с Александром Лукашенко в Минске.

Российские войска провели ограниченные наземные атаки на линии Сватово – Кременная.

Российские войска продолжали наступать в Бахмуте и его окрестностях, а также продолжали наземные атаки на линии Авдеевка – Донецк.

Оккупанты продолжали подготовку к обороне в Херсонской и Запорожской областях.

Боевики ЧВК "Вагнера" продолжают совершать военные преступления в отношении украинских военнослужащих в Бахмуте.

Российские официальные лица и оккупационные власти продолжают депортировать детей в РФ под видом программ лечения, реабилитации и добровольной эвакуации.

Напомним, ранее стало известно, что жители российской Кубани начали получать от ЧВК "Вагнера" письма с призывами присоединиться к рядам наемников.