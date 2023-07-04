



ISW: Контрнаступление ВСУ идет на четырех участках фронта

Украинские войска проводят контрнаступательные операции, как минимум, на четырех участках фронта. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).



Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ продолжают контрнаступательные действия в районе Бахмута, на границе Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области.



Маляр также заявила, что украинские силы отвоевали девять квадратных километров территории на востоке Украины. В свою очередь, кадры с геолокацией показывают, что ВСУ продвинулись к юго-западу от Бахмута. Маляр также заявил, что украинские силы также отбили 28,4 квадратных километра на юге Украины на прошлой неделе.



Российский блогер утверждал, что украинские военные добились ограниченных успехов к югу от Орехова в западной части Запорожской области. В Минобороны РФ также заявили, что украинские войска вели контрнаступательные операции на лиманском направлении.



Ключевые выводы ISW:

Украинские войска вели контрнаступательные операции как минимум на четырех участках фронта.

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