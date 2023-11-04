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ISW: Израиль не атаковал базы в Сирии из-за передачи Россией ПВО "Хизбалле"
04.11.2023 11:08 Анатолий Кравченко

ISW: Израиль не атаковал базы в Сирии из-за передачи Россией ПВО "Хизбалле"

Россия уверена, что Израиль до сих пор не нанес удары по ее базах в Сирии, из-за возможной передачи ЧВК "Вагнер" систем ПВО боевикам из "Хизбаллы", сообщает Институт изучения войны (ISW).

2 ноября разведка США сообщила, что президент Сирии Башир Асад  дал согласие на передачу российских систем ПВО боевикам Хизбаллы, в частности систему Панцирь-С1.

Передача оружия Хизбалле может послужить сдерживающим фактором от израильских обстрелов территории Сирии.

Ранее ISW оценивал, что Россия может передавать оружие в Сирию, не рискуя ответными израильскими авиаударами.

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