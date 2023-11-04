



ISW: Израиль не атаковал базы в Сирии из-за передачи Россией ПВО "Хизбалле"

Россия уверена, что Израиль до сих пор не нанес удары по ее базах в Сирии, из-за возможной передачи ЧВК "Вагнер" систем ПВО боевикам из "Хизбаллы", сообщает Институт изучения войны (ISW).



2 ноября разведка США сообщила, что президент Сирии Башир Асад дал согласие на передачу российских систем ПВО боевикам Хизбаллы, в частности систему Панцирь-С1.



Передача оружия Хизбалле может послужить сдерживающим фактором от израильских обстрелов территории Сирии.



Ранее ISW оценивал, что Россия может передавать оружие в Сирию, не рискуя ответными израильскими авиаударами.