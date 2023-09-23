



ISW: ФСБ подозревает офицеров Росгвардии в причастности к мятежу Пригожина

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) начала проверки чиновников Росгвардии относительно их возможной причастности к мятежу ЧВК "Вагнер". В частности, расследуются случаи укрывательства наемниками снарядов на складах этой структуры. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).



22 сентября российский инсайдерский источник заявил, что ФСБ проводит расследование в отношении должностных лиц Росгвардии после того, как Росгвардия разрешила вагнеровцам прятать снаряды и технику на своих складах сразу после мятежа Пригожина и в период разоружения ЧВК "Вагнер".



"Источник утверждает, что неустановленный генерал Росгвардии по имени Роман контролировал хранение четырех крупных контейнеров военной техники "Вагнер" ​​возле полигона Росгвардии", – говорится в сообщении.



Аналитики ISW убеждены, что Кремль преследует цель консолидировать аппарат внутренней безопасности России вокруг Росгвардии после мятежа “Вагнера”.



Министерство обороны РФ объявило 27 июня, что будет готовиться к передаче тяжелой военной техники ЧВК "Вагнер" неопределенным частям российской армии. Это произошло в тот же день, когда глава Росгвардии Виктор Золотов объявил, что подчиненная ему структура получит тяжелое вооружение и танки.

Также в июле российское правительство официально передало спецподразделение "Гром" Федеральной службы по контролю за наркотиками (МВД России) в подчинение Росгвардии.