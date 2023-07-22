



ISW: Арест Гиркина указывает на изменение баланса сил между “башнями Кремля”

Арест в России бывшего главаря боевиков “ДНР” Игоря Гиркина (Стрелкова) может быть публичным проявлением смещения баланса сил между кремлевскими группировками в ущерб спецслужбам. Об этом пишут аналитики Института изучения войны ISW, обратив внимание на связь Гиркина с ФСБ РФ.



Российский Следственный комитет арестовал Гиркина 21 июля, и он будет находиться под стражей до 18 сентября по обвинению в экстремизме.

Адвокат Гиркина Александр Молохов утверждал, что российские правоохранительные органы преследуют того за сообщения в Telegram от 25 мая, в которых, как сообщается, говорилось о невыплатах военнослужащим РФ 105-го и 107-го воздушно-десантных полков.



Судебные документы, однако, указывают на то, что российские власти возбудили дело против Гиркина 18 июля – в день, когда он опубликовал несколько резких критических замечаний в адрес Владимира Путина. При этом, обращают внимание аналитики ISW, Гиркин часто критиковал российского лидера и до этого.



Также в отчете говорится о том, что арест Гиркина следует за другими уголовными обвинениями против ультранационалистов, в прошлом связанных с российскими службами безопасности, и “указывает на то, что неизвестные российские официальные лица могут преследовать видных ультранационалистов, которые регулярно раскрывают инсайдерскую информацию о Кремле”.



В ISW считают, что Гиркин пользуется поддержкой неизвестного чиновника из силовых органов – возможно, из ФСБ, – который продвигал свои интересы, используя пропагандиста в качестве “канала для раскрытия определенной информации российскому ультранационалистическому интернет-сообществу”.