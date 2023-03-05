



Историческое соглашение о защите Мирового океана одобрено после 10 лет дебатов

Более сотни стран достигли исторического соглашения о защите Мирового океана после 10 лет переговоров, пишет BBC News.



В соответствии с Договором об открытом море к 2030 году, 30% Мирового океана станут охраняемыми территорией, что позволит защитить и восстановить морскую флору и фауну.



Соглашение было достигнуто в эти выходные, после 38 часов переговоров, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.



Переговоры затянулись на годы из-за разногласий по поводу финансирования и прав на рыбную ловлю.



Последнее международное соглашение по охране океана - Конвенция ООН по морскому праву - было подписано 40 лет назад в 1982 году. В рамках соглашения были закреплены принципы свободы открытого моря, то есть все страны имеют право заниматься рыбной ловлей, судоходством и проводить исследования в международных водах. На данный момент лишь 1,2% этих вод находятся под охраной.



Морская флора и фауна за пределами этих охраняемых территорий подвергаются риску из-за изменения климата, чрезмерного отлова рыбы и судоходства.



По данным Международного союза охраны природы (МСОП), почти 10% морских биологических видов находятся под угрозой исчезновения.



На охраняемых территориях, установленных в новом соглашении, будут наложены ограничения на промысел, судоходство и геологоразведочные работы, когда полезные ископаемые берутся с морского дна на глубине 200 м или более от поверхности.



Международный орган по морскому дну, который осуществляет надзор за лицензированием, подобной добычи ресурсов, заявил BBC News, что "любая будущая деятельность на глубоководных участках морского дна будет подчиняться строгим экологическим нормам и надзору, чтобы гарантировать, что она осуществляется устойчиво и ответственно".



Стоит отметить, что в течение 38 часов переговоров, сам процесс не раз был на волоске от провала.



Минна Эппс, директор группы МСОП по защите океанов, отметила, что совместное использование морских генетических ресурсов стало основной проблемой в ходе обсуждения.



Морские генетические ресурсы — это биологический материал растений и животных в океане, который может иметь какую-либо ценность для общества, например, ресурсы могут использоваться для производства фармацевтических препаратов, продуктов питания, а также в промышленных процессах.