



Исторический визит: Министр туризма Израиля прибыл в Саудию на конференцию ООН

Министр туризма Хаим Кац прибыл в Саудовскую Аравию во вторник днем ​​с двухдневным визитом для участия в конференции Организации Объединенных Наций по туризму (ЮНВТО), став первым израильским министром, возглавившим официальную делегацию в Саудовской Аравии.



Планируется, что Кац примет участие в нескольких мероприятиях, профессиональных дискуссиях и встречах со своими коллегами, в том числе с Ближнего Востока.



“Туризм – это мост между странами”, – сказал Кац в своем заявлении. “Партнерство по вопросам туризма имеет потенциал для объединения сердец и создания экономического процветания. Я буду работать над созданием сотрудничества для развития туризма и международных отношений Израиля”.



Недавно Израиль был впервые избран на официальную должность в Туристической организации ООН и возглавил вместе с Испанией рабочую группу, целью которой является формирование глобальной туристической концепции организации.